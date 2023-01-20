«Мусорный» сон: почему, даже проспав 8–10 часов, мы просыпаемся уставшими

Технически организму должно хватать такого количества времени, чтобы восстановиться. Но что-то идет не так… В чем же дело?Если вы из тех счастливчиков, кто готов с улыбкой встречать каждый рассвет, то мы вас поздравляем, завидуем вам и дальше можете не читать. Но если нет предмета, сильнее вызывающего ненависть, чем будильник ранним утром буднего дня, то этот текст для вас.Вы откладываете подъем на пять минут, потом еще на пять, и еще… в итоге наконец-то заставляете встать себя с кровати, но чувствуете себя совершенно невыспавшимся. Ощущение, что вы прилегли только на минуточку, да и непонятно, спали ли вообще. И это при том, что вы ушли в кровать часов в 10 вечера и проспали 8 часов, не меньше.Такое состояние получило название «мусорный сон» (junk sleep). То есть сон недостаточно долгий или крепкий, чтобы ваш организм успел отдохнуть и подзарядиться.ВЫ СПАЛИ ИЛИ ЭТО ВАМ ПОКАЗАЛОСЬ?Это основной симптом «мусорного» сна — когда ты просыпаешься и задаешься вопросом: «А что это было?» Вроде бы спали, но при этом просыпались каждый час. Или же не просыпались, но сил нет совсем.«Вы можете проснуться и понять, что вообще не спали, — говорит клинический психолог, сомнолог Кристен Кейси. — Вы не чувствуете себя отдохнувшим, зато нарастают беспокойство и раздражительность. Такой сон не помогает восстановить телесные функции и на следующий день вам существовать в привычном режиме».Утренние тревожность и подавленность — это еще один признак, что сон был так себе. Вы можете забывать элементарные дела, отвлекаться, нервничать. В перспективе это чревато проблемами со здоровьем, потому что снижается иммунитет.Третий тревожный симптом — проблемы с едой. Утром сразу после пробуждения она в вас как будто вообще не лезет, а потом просыпается зверский аппетит.«Если человек не выспался, в организме повышается уровень грелина, который называют гормоном голода, — говорит сомнолог Николь Айхельбергер. — В итоге недостаток сна вы „заедаете“ калорийной пищей».КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «МУСОРНОГО» СНАВ первую очередь нужно понять, почему вы так спите. Как правило, виноваты либо факторы окружающей среды, либо ваше поведение и эмоции.«Партнер храпит или смотрит телевизор в спальне, когда вы спите, просыпаются среди ночи дети, бегают животные, — перечисляет возможные шумы Кристен Кейси. — В спальне жарко или холодно, неудобный матрас, лишний свет, и так далее. Все это может повлиять на качество сна».Эти факторы исправить проще всего. Например, купить беруши, чтобы не слышать посторонних звуков, поменять шторы на более плотные, договориться с партнером, что спальня — только для сна.Следующее, что мешает нормальному сну, — это гаджеты. Банально, но факт. Яркий холодный голубоватый свет экранов обманывает мозг, заставляя его верить, что еще день. Поэтому лишние 30 минут с телефоном перед сном сулят бессонницу на ближайшие пару часов. Лучше проведите это время с книгой, а телефон, если никак не убрать его из комнаты на ночь, переведите в режим сна — снизьте яркость дисплея и отключите уведомления.Третий фактор — это ваши эмоции. Когда вы обеспокоены, подавлены, если в голове мысли о двойке ребенка или проблемах на работе, уснуть будет сложно. Если тревожные мысли, как и проблемы со сном, не отпускают на протяжении долгого времени, скорее всего, понадобится консультация специалиста.