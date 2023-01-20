Чем вредны вейпы: мнение медиков

В Минздраве РФ рассказали, что именно создаёт ложные иллюзии о безвредности вейпов, а также прокомментировали возможный их запрет.По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, из-за ароматизаторов и красителей в электронных сигаретах большинству курящих кажется, что вейпы безвредны.Однако, отметила врач, уже доказано, что кроме стойкой никотиновой зависимости продукция может вызвать те же болезни, что и курение. Например, инфаркты, инсульты, импотенцию, бронхиты, пневмонию или ХОБЛ.Маринэ Гамбарян пояснила:"Ароматизаторы и красители, которые делают вейпы такими привлекательными для детей и подростков, создавая ложные иллюзии об их безвредности, на самом деле крайне опасны для органов дыхания. А ещё они могут взрываться в руках и во рту. Распространённость потребления никотиносодержащей продукции растет, но она все ещё невысокая, поэтому сейчас самое время остановить победоносное шествие этих продуктов".Медик добавила, что сейчас стоит цель - поэтапно вывести табачную продукцию из гражданского оборота. Однако этого трудно достичь без запрета всей новой никотиносодержащей продукции, включая вейпы, электронные сигареты и продукты нагревания табака.Отмечается, что Госдума в третьем чтении уже приняла законопроект, предусматривающий повышение акцизов на сигареты, папиросы и жидкость для электронных систем доставки никотина. А председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал полный запрет на продажу вейпов. Подробности мы писали ранее.