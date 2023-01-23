Польза и вред обезжиренных продуктов: помогут ли они похудеть и как влияют на сердце и гормоны

Обезжиренные продукты, или «продукты с модифицированным содержанием липидов», созданы для уменьшения потребления человечеством холестерина и насыщенных жирных кислот, а также для снижения калорийности рациона. Именно поэтому обезжиренные продукты неизменно привлекают внимание тех, кто мечтает снизить свой вес.Но так ли они эффективны и безопасны, как кажется на первый взгляд? Об этом «Доктору Питеру» рассказала эндокринолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Татьяна Охотникова.Какие существуют продукты с нулевой жирностьюЧаще всего обезжиривают молоко и молочные продукты. Делается это достаточно легко на молокозаводах с помощью сепарации. Процесс сепарации помогает получать продукты с заданным количеством жира: сметана 15%, творог 5% и так далее.Но нужно помнить, что полностью обезжирить продукты не получается и нулевой жирности не существует: в любом случае в продукте остается 0,05–0,5% жирности.Скрытые добавки в обезжиренных продуктахСказывается ли обезжиривание продукта на его вкусе? Есть распространенный стереотип: «жирно — вкусно». Поэтому производители обезжиренных и продуктов с заменителями молочного жира, различных полуфабрикатов используют добавки — улучшители вкуса, а также заменители жира. Например, полиэстеры, сахарозу и белковые компоненты. Также часто используют кокосовое и пальмовое масла.Без жира — не значит «без калорий»Обратите внимание, что «обезжиренный» — вовсе не значит «низкокалорийный». Производители для улучшения вкусовых качеств могут добавлять в свою продукцию подсластители и стабилизаторы, усилители вкуса, масла-заменители вместо натуральных жиров — все это делает обезжиренные продукты не такими уж и «легкими», так как все вкусовые добавки имеют достаточно высокую калорийность.Но человек, логически размышляя, думает, что продукт обезжирен, поэтому можно съесть его в большем количестве. В результате такого заблуждения суточная калорийность оказывается превышена.Они могут навредитьОбезжиренные продукты могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь в пальмовом и иных маслах-заменителях содержатся насыщенные жирные кислоты. Они при постоянном употреблении оказывают негативное воздействие на сосуды и способствуют развитию атеросклероза.Особенно опасны трансжиры (гидрогенизированные жидкие масла). Их используют в основном для продления срока годности продукта. Особенно их много в мясных полуфабрикатах, легких майонезах, маргаринах, спредах и облегченном сливочном масле.Стоит ли отказаться от обезжиренных продуктовНесомненно, обезжиренные продукты нужны для снижения калорийности рациона, они достаточно безвредны и безопасны, если, конечно, натуральные, особенно молоко и молочные продукты. Совет потребителям: изучайте этикетку и состав продукта (а также срок годности) перед покупкой. Многие производители сегодня ставят на упаковку крупное обозначение: «без заменителей молочного жира», что является, безусловно, преимуществом.В своей практике доктор Охотникова больше склоняется к использованию не обезжиренных, а маложирных продуктов. Их рациональное употребление поможет снизить калорийность рациона без ущерба для здоровья: не лишая организм необходимых для жизнедеятельности веществ, содержащихся в натуральных жирах.Простые правилаПравила коррекции рациона для желающих похудеть просты: использовать как можно больше «живых» продуктов, а не промышленно измененных (полуфабрикатов): овощей и фруктов, листовой зелени, цельнозерновых, белков и круп.Кусочек отварного куриного филе с овощным салатом несет для организма гораздо большую пользу по содержанию витаминов и иных микроэлементов, чем промышленно произведенный полуфабрикат или продукт с искусственно измененным содержанием жира.Почему нельзя совсем без жира?Полностью обезжиривать свой рацион нельзя по нескольким причинам.Натуральные жиры участвуют во многих жизненно важных процессах в организме: в жировой ткани вырабатывается достаточно большая часть гормонов, в частности половые стероиды и глюкокортикоиды.Жиры необходимы для усвоения группы жирорастворимых витаминов (А, Д, Е, К).В жирах содержатся незаменимые жирные кислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма (прежде всего альфа-линоленовая кислота (омега-3) и линолевая кислота (омега-6), а также эйкозапентаеновая и докозагексаеновая, содержащиеся в жирной рыбе).Натуральные жиры способствуют нормальной работе мозга: здоровое питание с большим количеством незаменимых жирных кислот способствует: сохранению высокой концентрации внимания и ясности ума до старости, а также предупреждению появления болезни Альцгеймера, деменции и других распространенных заболеваний.Обратите внимание!Регулярное употребление фастфуда и иной продукции с большим содержанием насыщенных жиров и трансжиров может оказать негативное воздействие как на здоровье в целом, так и на головной мозг, так как будут затронуты процессы синтеза гормонов, контролирующих сон, голод и жажду. Поэтому:выбирайте натуральные продукты, не измененные с помощью промышленных технологий;тщательно изучайте состав продукта перед покупкой;выбирайте продукты без искусственных добавок и усилителей вкуса, компенсируя вкусовые свойства самостоятельно: добавьте зелень, немного фруктов и орехов и т.п. Например, берите не хлебцы, а цельнозерновой хлеб или хлеб с отрубями;не верьте, что есть натуральные обезжиренные колбаса и сосиски. Покупайте куриную грудку или индейку и улучшайте ее вкус приправами и овощными соусами;не лишайте себя полностью источников животных жиров, таких как яйца, рыба и сливочное масло.