Невролог Алехина: наличие друзей снижает риск развития деменции

Простое социальное взаимодействие может снизить риск развития умопомрачительного состояния.Вопреки распространенному мнению, деменция не является прямым результатом старения, а это означает, что существуют различные способы снижения риска этого состояния мозга. В то время как оружие, такое как красочная диета и здоровый образ жизни, являются отличным дополнением к вашему арсеналу защиты.Если вы человек, который всегда собирает всех вместе на ужин или берет трубку, чтобы поговорить с другом, возможно, вы что-то поняли.Дружба и социальные взаимодействия могут снизить риск развития деменции.«Наличие друзей может даже защитить ваш мозг. Когда ученые исследовали суперстариков — людей в возрасте 80 лет, которые обладали навыками памяти, как у людей на несколько десятков лет моложе, — они обнаружили, что, среди прочего, у суперстариков были гораздо более позитивные социальные отношения в жизни. В ходе шведского исследования, в котором приняли участие 1200 пожилых людей, они обнаружили, что те, кто живет один или не имеет близких социальных связей, подвержены большему риску развития деменции. Но, к счастью, даже редкие приятные визиты к друзьям снижали риск».Исследование также показало, что у социально изолированных пожилых людей риск развития слабоумия на 27 процентов выше.Социальные связи имеют значение для нашего когнитивного здоровья, и его потенциально легко изменить для пожилых людей без использования лекарств.Второе исследование показало, что относительно «простые» вмешательства, такие как текстовые сообщения и использование электронной почты, могут снизить этот риск. Вам не нужно полагаться только на своих друзей и семью, чтобы достичь своих ежедневных целей в области социализации.«Речь идет не только о близких отношениях. Вы также выиграете, если у вас будет широкий круг социальных контактов, что означает не только друзей и семью, но также соседей, людей на работе и других в более широком сообществе».