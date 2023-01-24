Стоматолог Лапушкина объяснила, почему недостаточно просто чистить зубы, чтобы не было кариеса

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Гигиена полости рта — важная часть профилактики кариеса, болезней десен. Однако до сих пор существуют мифы и заблуждения, касающиеся чистки зубов. Некоторые из рецептов из Интернета весьма опасны.Казалось бы, чего проще: пошел в ванную, взял щетку и пасту и почистил зубы, желательно сделать это дважды в день. Но врачи-стоматологи уверены — только этих мер недостаточно, чтобы поддерживать здоровье зубов и десен. Подводит еще и засилье мифов о том, как надо действовать. «Доктор Питер» и врач-стоматолог Юлия Лапушкина разбирались, как же следить за зубами.«Щетки и пасты достаточно для домашнего ухода за зубами»Щетка и паста — основные средства и предметы гигиены полости рта. Но только их недостаточно для предотвращения кариеса и болезней десен. Даже современные щетки, в том числе и электрические, не способны проникнуть в труднодоступные места — например между зубами, а как раз здесь скапливается налет, который постепенно превращается в камень.Проверить просто: воспользуйтесь таблетками или растворами для окрашивания налета. Многих результат очень удивляет.Что же нужно?Использовать дополнительные средства и предметы гигиены.Зубные нити (флоссы) — для очищения поверхностей между зубами.Ирригаторы. Направленный поток воды вымывает остатки пищи, налет и одновременно массирует десны.Ополаскиватели для полости рта бывают косметические — их можно использовать регулярно, а также лечебные — курсовой прием, по рекомендации стоматолога.Скребки для языка. На его поверхности скапливается большое количество бактерий, которые могут стать причиной неприятного запаха изо рта.Ни одна зубная щетка и паста и дополнительные предметы гигиены не удаляют налет на 100%. Поэтому профессиональная чистка — процедура обязательная для всех. Но те, кто правильно чистит зубы, проводят ее гораздо реже.«Чем чаще чистить зубы, тем здоровее будет полость рта»Основная причина заболеваний полости рта — действие бактерий. Даже кариес — инфекция. И чистка зубов является основным средством, контролирующим численность болезнетворных бактерий. Логично предположить, что чем чаще чистить зубы, тем лучше.Некоторые стоматологи рекомендуют чистить зубы после каждого приема пищи, но такие рекомендации распространяются на пациентов с серьезными проблемами или проходящих лечение. Для чистки зубов не рекомендовано использовать высокоабразивные пасты, но именно они так популярны и доступны.Для поддержания здоровья полости рта достаточно чистить зубы утром, после завтрака и вечером — перед сном. Но при рекомендациях стоматолога, например, если в полости рта брекеты, для очищения нужно использовать специальные пенки.«Только жесткая щетка хорошо очищает зубы от налета и остатков пищи»Все щетки принято условно делить на группы по степени жесткости. Каждая из них имеет свои показания и противопоказания.Супермягкие и мягкие щетки предназначены для детей, для чистки зубов после операций на мягких тканях, имплантации или при серьезных заболеваниях десен.Средней жесткости — эти щетки рекомендованы большинству людей. Такая щетина отлично очищает, при этом не повреждая эмаль и десны.Жесткие и очень жесткие щетки имеют ограниченные показания. Использовать их могут только пациенты с безупречным здоровьем полости рта. А таких менее 10% во всем мире. Неправильное использование жестких щеток — прямой путь к повреждению десен.Главное в чистке зубов — техника, и только после жесткость щетины. Даже мягкой щетиной с большим количеством ворсинок можно качественно очистить поверхность зубов.«Чем больше пасты, тем лучше»Паста — это не только про очищение, это еще и насыщение эмали минералами, антибактериальный, противовоспалительный и другие эффекты. Очищающая способность пасты во многом зависит от ее способности образовывать пену и, конечно, от ее состава.Но здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». Достаточно зубной пасты размером с горошину, остальное окажется в раковине или же будет проглочено.«Жесткая пища заменяет чистку зубов»Пожалуй, это самое опасное заблуждение. Яблоки, морковь и другие жесткие продукты не очищают полость рта, хотя способствуют выработке слюны. А она помогает самоочищаться поверхности зубов и десен от остатков пищи, но этого недостаточно.Если после съеденной моркови или яблока почистить зубы и воспользоваться ирригатором, количество вымытых остатков пищи удивит.«Зубная паста с фтором очень опасна»Фтору приписывают различные заболевания, начиная от флюороза и заканчивая отравлениями и нарушениями работы эндокринной системы. Однако такие утверждения не имеют под собой никакого научного обоснования.Фтор необходим организму, он участвует в метаболических процессах. Но концентрация в зубной пасте не покрывает суточную потребность, даже если содержимое тюбика просто проглотить.Учитывая химические свойства фтора — его относят к главным минералам для крепких зубов. Во-первых, он образует прочные связи с основным веществом эмали — гидроксиапатитом. Благодаря этому она становится более прочной и противостоит действию кислот, которые вырабатывают кариесобразующие бактерии. Во-вторых, фтор обладает антисептическим действием и подавляет жизнедеятельность болезнетворных бактерий. Поэтому пасты с фтором оказывают двойной эффект.«Зубные пасты для детей — выдумки»До сих пор многие родители покупают одну пасту на всех членов семьи. В том числе и для детей, независимо от возраста. И как раз в этом главная ошибка. Детские зубы, даже постоянные, но недавно прорезавшиеся, не похожи на взрослые.У детей до 12 лет должна быть собственная паста, адаптированная по возрасту, направленно решающая проблемы. Например, пасты для детей до 3 лет безопасны при случайном проглатывании, работают за счет ферментов. Пасты от 3 до 6 лет содержат кальций и другие минералы, но они обязательно низкоабразивные, иначе высока вероятность повреждения эмали.Советы стоматологов однозначны: у каждого члена семьи должна быть собственная паста, которая решает имеющиеся проблемы. Например, борются с кариесом, помогают в лечении десен, устраняют кровоточивость и прочее.