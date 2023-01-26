Задержка месячных: когда и почему надо переживать

Возможно, вы делаете тесты на беременность слишком рано.Задержка месячных — это ситуация, когда менструация не начинается в ожидаемый срок. У каждой женщины он свой.Чтобы определить его, то есть понять, есть ли задержка, учитываются два параметра.Индивидуальная длительность цикла. По данным Американского колледжа акушерства и гинекологии, типичный менструальный цикл (так называют промежуток между первым днём наступления этих и предыдущих либо последующих месячных) длится 28 дней. Однако циклы продолжительностью 21–40 дней тоже являются вариантами нормы.Регулярность цикла. У взрослых здоровых женщин менструация, как правило, наступает спустя строго определённое количество дней. К примеру, через каждые 28 или каждые 35. У молодых девушек, у которых месячные появились не более 6 лет назад, цикл может быть нерегулярным. В один месяц кровь на прокладке окажется, положим, спустя 25 дней после предыдущего раза, а в другой — через 29. Такие колебания нормальны.Теперь простой пример. Прошлые месячные начались у вас 3 марта. Сегодня 4 апреля. Есть ли задержка? Ответов может быть несколько.Если ваш цикл 28 дней, месячные опаздывают на 4 дня. Но если 35, задержки ещё нет: по вашему индивидуальному графику менструация ожидается лишь 7 апреля. А в том случае, если вы молодая девушка с неустановившимся, плавающим циклом, задержка под вопросом.Если месячных нет долго, больше трёх месяцев, врачи говорят об аменорее. Такое состояние нормально для беременных, кормящих и женщин в менопаузе. Всем остальным нужно обследоваться, чтобы выяснить, по каким причинам менструация не начинается.Но, предположим, до мыслей об аменорее ещё не дошло. И вы, обнаружив задержку на несколько дней, просто хотите выяснить, что она означает. Лайфхакер собрал несколько вариантов.Почему бывает задержка месячных и что с этим делатьВот несколько наиболее распространённых причин.1. Вы беременныЭто едва ли не самая популярная причина задержки у здоровых женщин, которые ведут половую жизнь.Если вы не занимаетесь сексом, беременность можно исключить. В ином случае выждите ещё пару-тройку дней (а лучше 5–7, если хватит терпения) и сделайте тест на беременность. Чтобы не ждать, можно сходить в лабораторию и сдать кровь на ХГЧ — хорионический гонадотропин человека. Такой анализ способен зафиксировать беременность уже через 11 дней после зачатия.Что делатьЕсли результат оказался положительным, как можно быстрее идите к гинекологу. Беременность может оказаться внематочной, а это серьёзная угроза вашему здоровью и даже жизни.2. У вас стрессОстрый или хронический стресс ощутимо влияет на гормональный фон, поэтому месячный цикл может стать длиннее либо короче. А в некоторых случаях менструации и вовсе прекращаются.Что делатьСамый очевидный и простой совет — постараться успокоиться. Научитесь глубоко дышать, абстрагироваться, больше отдыхайте, думайте о хорошем — техник релаксации много. Если понимаете, что взять себя в руки самостоятельно не получается, обратитесь к психологу или психотерапевту.Но важно помнить вот о чём. Вовсе не факт, что задержка месячных связана именно со стрессом. Нельзя исключать и другие причины (ту же беременность). Поэтому, если менструация не возвращается несколько недель, всё же проконсультируйтесь с гинекологом.3. Вы слишком похуделиЕсли калорий не хватает, останавливается выработка гормонов, которые отвечают за овуляцию и запускают менструацию.Что делатьЗадержка месячных на фоне недостаточного веса (это можно определить, высчитав индекс массы тела) — серьёзный повод как можно быстрее обратиться к терапевту. После осмотра врач может направить вас к диетологу — тот поможет нормализовать вес. Или к психотерапевту, если вы страдаете расстройствами пищевого поведения.4. Вы набрали слишком большой весСкопившаяся в организме жировая ткань повышает выработку эстрогена — гормона, который в том числе регулирует месячный цикл. Избыток эстрогена может сделать менструации более редкими или вовсе остановить их.Что делатьИдти к терапевту. Врач посоветует, как быстрее и безопаснее сбросить вес. Возможно, вы получите направление к более узкому специалисту — диетологу.5. Вы перетренировалисьПеребор с физическими нагрузками тоже вызывает стресс. А стресс, в свою очередь, влияет на гормоны, регулирующие менструальный цикл.Что делатьЕсли подозреваете, что задержка может быть связана с интенсивными тренировками, сократите активность. Профессиональным спортсменам стоит обратиться к врачу, который специализируется на спортивной медицине. Эксперт посоветует, как поддерживать физическую форму, не нарушая менструальный цикл.6. Вы принимаете противозачаточные средстваНекоторые оральные контрацептивы, противозачаточные инъекции и даже установка внутриматочной спирали могут привести к полному прекращению менструации.Кроме того, месячные иногда задерживаются и на фоне приёма обычных гормональных средств контрацепции. А после отмены таких таблеток понадобится время, чтобы цикл стабилизировался.Что делатьЕсли принимаете противозачаточные таблетки или недавно поставили спираль, поговорите о задержке с вашим гинекологом. Следуйте его рекомендациям.7. Приближается менопаузаМенопауза — естественная часть старения у женщин. Это гормональные изменения, при которых яичники прекращают производить яйцеклетки, а месячные задерживаются, становятся нерегулярными, а затем и вовсе останавливаются.Обычно менопауза наступает в возрасте от 45 до 55 лет. Однако примерно у 1 из 100 женщин это происходит в возрасте до 40.Что делатьПроконсультируйтесь с гинекологом. У менопаузы, помимо прекращения месячных, могут быть и другие неприятные признаки: сухость влагалища, потливость, проблемы со сном и либидо, регулярные ощущения, будто бросает в жар. Врач поможет сделать симптомы менее выраженными.8. У вас синдром поликистозных яичниковЭто состояние, при котором на яичниках образуются кисты (полости с невышедшими яйцеклетками), а в организме повышается уровень гормона андрогена. В результате синдром поликистозных яичников может вызвать сбой цикла, и менструации станут нерегулярными.Что делатьРазобраться с поликистозом может только гинеколог. Врач выслушает ваши жалобы, проведёт осмотр и предложит сделать УЗИ и сдать анализ крови. Всё это необходимо, чтобы установить точный диагноз.Если синдром подтвердится, вам назначат лекарства. Иногда, чтобы восстановить овуляцию и нарушенный месячный цикл, необходима хирургическая операция.9. У вас другое заболеваниеЗадержку месячных могут вызвать:Преждевременная недостаточность яичников. Это заболевание, при котором до менопаузы, по идее, ещё далеко, но яичники уже перестают нормально вырабатывать яйцеклетки.Заболевания эндокринной системы. Например, диабет или нарушения работы щитовидной железы.Целиакия. Это аутоиммунное заболевание, при котором кишечник неадекватно реагирует на глютен (клейковину) — белки, содержащиеся в семенах злаковых растений. Из-за целиакии стенки кишечника воспаляются, что мешает организму усваивать необходимые питательные вещества. Дефицит витаминов и минералов тоже может приводить к нарушению месячного цикла.Что делатьЕсли вам кажется, что вы исключили практически все причины возможной задержки, а месячных всё нет, сходите к гинекологу. Врач проведёт осмотр и обследование, чтобы исключить возможные болезни. При необходимости он отправит вас к другому специалисту, например эндокринологу или гастроэнтерологу.10. Вы принимаете некоторые лекарстваПовлиять на менструальный цикл могут любые гормональные препараты.Что делатьЕсли вам назначены такие лекарства и на их фоне начались задержки месячных, поговорите об этом с лечащим врачом. Возможно, он предложит вам альтернативу — препарат, который не будет нарушать менструальный цикл.