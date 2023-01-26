С какими препаратами алкоголь не дружит

Люди почти поголовно уверены, что этиловый спирт убивает эффект от антибиотиков. На самом деле это не так.Для действия почти всех антибиотиков алкоголь не критичен. Знания людей по этому вопросу очень ошибочны. В результате они часто не отказываются от спиртного, принимая лекарства, сочетание с которыми опасно. И, наоборот, избегают даже капли алкоголя, лечась препаратами, на которые он совершенно не влияет.ОПАСНОСТЬ ИЩУТ НЕ ТАМ, ГДЕ ОНА ПРЯЧЕТСЯВ действительности самое опасное лекарство, которое никогда нельзя сочетать со спиртным, - это одно из самых распространенных обезболивающих и жаропонижающих средств парацетамол (см. «Нашу справку»). Есть десятки простых таблеток, в которых содержится это активное вещество, и есть еще больше комплексных препаратов, в которых парацетамол является одним из компонентов. Как правило, это обычные анальгетики (обезболивающие средства) или лекарства для терапии простудных заболеваний (в них парацетамол добавляют как для уменьшения болей при ОРВИ, так и для снижения температуры). В таких комплексных средствах кроме него еще присутствуют и другие активные вещества - они могут усиливать обезболивающий эффект, оказывать противокашлевое действие, помогать при заложенном носе и т. д.Почему парацетамол так опасен в сочетании с алкоголем? Дело в том, что в разрушении парацетамола и этилового спирта участвует один и тот же фермент. И когда вы принимаете их вместе, могут накапливаться большие количества метаболитов (промежуточных веществ распада парацетамола). Вот они-то весьма токсичны для печени, что может даже привести к гибели печеночных клеток и острой печеночной недостаточности.ЭТО ВАЖНОГлавное правило сочетания спиртного и лекарств Принимая лекарство, не нужно гадать на кофейной гуще: сочетается оно с алкоголем или нет. Не нужно наводить об этом справки у знакомых или в интернете. Это ненадежные источники информации. Правильнее всего внимательно читать инструкции: если лекарство опасно сочетать со спиртным, там это будет указано обязательно. Если такой информации в листке-вкладыше нет, почти наверняка спиртное не образует «гремучую смесь» с препаратом. Обычно это указывают в разделе «Особые указания». Например, в инструкции к парацетамолу там написано: «Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приемом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя».Проблема усугубляется передозировкой парацетамола. Она нередко случается из-за того, что лекарств с ним очень много. Люди, не читая инструкции и не догадываясь, что принимают препараты с разными названиями, но одинаковым компонентом, превышают допустимую дневную дозу парацетамола, которая не очень велика - 4 г в сутки.В США и Великобритании такая передозировка парацетамола является главной причиной экстренной пересадки печени.ЛЕЧИШЬ МОЗГИ – О СПИРТНОМ ЗАБУДЬ!С другой стороны, у нас достаточно широко используются препараты с метронидазолом, и принимают их по самым разным показаниям. Но вот при сочетании со спиртным они часто вызывают так называемый антабусный синдром: сердцебиение, чувство страха, тошноту, рвоту, жар. По этой причине метронидазол даже иногда используют в лечении алкоголизма: чтобы вырабатывался негативный рефлекс на прием спиртного. Не зная этого, пациенты могут спровоцировать такие неприятные и тяжело переживаемые реакции, когда лечатся этим препаратом и не отказываются от алкоголя.НАША СПРАВКАА что говорит статистика? В России нет надежной статистики по негативным побочным эффектам из-за сочетания лекарств со спиртным. Но вот в США она есть. По данным американцев, как мы уже уточняли, чаще других препаратов вызывают отравления лекарства с парацетамолом. На их долю приходится 7,9% от всех подобных инцидентов. Почти столько же случаев связано с препаратом викодин - в России он неизвестен. Это средство представляет собой гибрид все того же парацетамола с наркотическим опиоидом гидрокодоном. То есть число трагедий, связанных с парацетамолом, можно удваивать, доводя его до 15%. Но и это не все. На третьем месте (7,84%) по количеству алкогольно-лекарственных инцидентов в США комплексный препарат, который включает лекарство, известное у нас как димедрол, и все тот же парацетамол. Поэтому всем стоит быть внимательными при приеме парацетамола и не допускать его передозировки при лечении болей или простуды. И уж ни в коем случае не применять препараты с ним для лечения головных болей при похмелье, как многие это делают.Большинство людей понимает, что нельзя сочетать спиртное с психотропными препаратами. Это правильно: и то и другое действует на мозг. Как правило, этиловый спирт усиливает седативный эффект многих препаратов, в первую очередь нейролептиков, снотворных, опиатов. Иногда это может даже привести к фатальному осложнению - остановке дыхания. А вот при сочетании с анксиолитиками (противотревожные средства) могут быть даже изменения сознания. В результате люди иногда совершают опасные для себя действия, как это бывает во время бреда.КОГДА ЕЩЕ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СПИРТНОГО?Антигистамины (применяют при аллергии). В первую очередь это препараты первого поколения, вызывающие сонливость. Это и упоминавшийся в связи с американской статистикой димедрол (активное вещество дифенгидрамин), и популярный у нас тавегил (клемастин). Этиловый спирт может усиливать их седативное (успокоительное) действие.Антидепрессанты (применяют при лечении депрессии). Прежде всего нельзя сочетать амитриптилин и другие так называемые трициклические антидепрессанты. Алкоголь усиливает их успокоительное действие. Также нельзя пить вино, принимая так называемые ингибиторы МАО (ниаламид, ипрониазид и т. д.). Это вызовет пульсирующую головную боль, частое сердцебиение, дрожь в теле, сильный пот, повышение давления. К счастью, препараты этой последней группы используются уже редко.Препараты сульфонилмочевины (применяют при сахарном диабете 2-го типа). Наиболее распространены глибенкламид, глимепирид, гликлазид и глипизид. В сочетании с алкоголем могут сильно снижать сахар ниже нормы, что опасно. Кроме того, могут быть сильное сердцебиение, страх, головная боль, чувство жара - это уже известный вам антабусный эффект.