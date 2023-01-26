Терапевт рассказал, какие лекарства помогут метеозависимым

Кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, какие лекарства помогут метеозависимымПо словам Парамонова, метеозависимость проявляется разными симптомами. Люди, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата и фибромиалгию, жалуются на резкую и сильную боль. Таким людям подойдет ибупрофен, так как он эффективен."Ибупрофен продается без рецепта, он доступен. Благодаря ему боль снимется и общий тонус повысится. И сил прибавится. Кстати, это лекарство поможет и при головной боли – частом появлении метеозависимости", – рассказал врач.Специалист отметил, что людям, страдающим гипертонией, также необходимо принимать лекарства при резких скачках погоды. Обычно люди из этой категории запасаются нужными препаратами.Метеозависимым с повышением тревожности и появлением бессонницы нужны также подходящие лекарства. Таким людям могут помочь супрастин и тавегил, так как они дают эмоциональное успокоение и налаживают сон.Тем, кто испытывает болевую реакцию на холод, надо лечиться теплом, заявил Парамонов. Эти люди могут принять согревающую ванну, использовать согревающую мазь или перцовый пластырь.Врач добавил, что людям необходимо знать особенности своего организма и следить за самочувствием для своевременной реакции в случае появления проблемы.