Диабетики в 2 раза чаще заболевают тремя видами рака

Диабетики более подвержены риску рака печени, поджелудочной железы и эндометрия, чем население в целом.«Результаты нового исследования подчеркивают растущее бремя рака у людей с диабетом 2 типа, особенно у пожилых людей», - говорит врач-онколог Андрей ВоробьевОсобое внимание следует уделять раку печени, поджелудочной железы и эндометрия у пациентов с диабетом. Глядя на 137 804 человека в возрасте 35 лет и старше с недавно диагностированным диабетом 2 типа, пациенты обследовались в среднем восемь лет спустя.Тенденции смертности от всех причин, от всех видов рака и от рака были проанализированы по возрасту, полу, этнической принадлежности, социально-экономическому статусу, ожирению и статусу курения.Исследователи задумались, почему их результаты показывают, что диабетики подвержены более высокому риску некоторых видов рака, чем население в целом. В этом случае исследователи считают, что это может быть связано с повышенным уровнем сахара и инсулина в крови, резистентностью к инсулину и хроническим воспалением.Более того, несмотря на то, что национальные отчеты показывают снижение смертности от рака молочной железы в более молодых возрастных диапазонах, это новое исследование предполагает обратное для молодых женщин с диабетом."Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний была и остается приоритетом для людей с диабетом. Однако теперь выявлено, что рак, возможно, обогнал сердечно-сосудистые заболевания и стал основной причиной смерти людей с диабетом 2 типа".