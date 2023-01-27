Врач Мясников назвал корь передающейся по воздуху тяжелой болезнью

Известный врач, кардиолог Александр Мясников, предупредил россиян, что болезнь, вызываемая вирусом кори, может протекать очень тяжело.

Доктор Мясников затронул тему кори, заболеваемость которой в последнее время заметно возросла. Медик привал россиян проявлять осторожность и бдительность, поскольку инфицироваться корью, выходя из дома, очень легко.

«Вирус кори является одним из самых заразных, так как он передается по воздуху», - заметил специалист.

Врач Мясников привел пример с человеком, больным корью, который находится в помещении. Если туда спустя два или три часа зайдет здоровой человек, который не был привит, – он с большой вероятностью заразится.

Также часто заражаются корью воздушно-капельным путем.

Медик подчеркнул, что заболевание корью может тяжело протекать у взрослых невакцинированных людей, способствуя развитию опасных осложнений.
«Эта болезнь чревата осложнениями, например, у пациента может развиться коревой энцефалит, приводящий к потере интеллекта и инвалидности», - предупредил он.

Также доктор Мясников констатировал, что единственным способом уберечься от болезни является вакцинация, лекарств от кори нет.
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