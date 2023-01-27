Врач Мясников назвал корь передающейся по воздуху тяжелой болезнью
Доктор Мясников затронул тему кори, заболеваемость которой в последнее время заметно возросла. Медик привал россиян проявлять осторожность и бдительность, поскольку инфицироваться корью, выходя из дома, очень легко.
«Вирус кори является одним из самых заразных, так как он передается по воздуху», - заметил специалист.
Врач Мясников привел пример с человеком, больным корью, который находится в помещении. Если туда спустя два или три часа зайдет здоровой человек, который не был привит, – он с большой вероятностью заразится.
Также часто заражаются корью воздушно-капельным путем.
Медик подчеркнул, что заболевание корью может тяжело протекать у взрослых невакцинированных людей, способствуя развитию опасных осложнений.
«Эта болезнь чревата осложнениями, например, у пациента может развиться коревой энцефалит, приводящий к потере интеллекта и инвалидности», - предупредил он.
Также доктор Мясников констатировал, что единственным способом уберечься от болезни является вакцинация, лекарств от кори нет.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий