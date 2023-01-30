Три причины, почему у вас может часто болеть голова

Голова может болеть часто, особенно если человек болеет или мало спит. Но бывают и другие, более серьёзные причины.Головные боли могут возникать часто по очень разным причинам. Например, по тем, которые перечислены ниже. Будьте начеку.Шейный спондилезЭто воспаление в шейном отделе позвоночника. Из-за это тоже может появиться головная боль. Кроме того, при болях из-за шейного спондилеза могут возникнуть и другие симптомы: шум в ушах, снижение слуха, ухудшение памяти, повторяющееся головокружение, комок с горле, стеснение в груди, онемение шеи, плеч, верхних конечностей, боль в них и пр.Повышенное либо пониженное давлениеВ этом случае может часто болеть голова. То же самое происходит, если не держать под контролем скачки артериального давления.МигреньТакое заболевание обычно встречается у женщин, которые длительное время находятся в сильном стрессе, испытывают негативные эмоции либо очень поздно ложатся спать. В результате у них возникают эндокринные нарушения, что способствует перевозбуждению и возникновению головной боли. В этом случае боль отличается пульсирующим характером и находится с одной стороны головы.