Влияют ли снотворные на развитие слабоумия

Новое исследование показывает, что препараты для сна повышают риск развития деменции у белых людей. Возможно, ответ кроется в том, какой тип лекарства и его количества принимает человек.В исследовании приняли участие около 3000 пожилых людей без деменции, проживающих вне домов престарелых. Они наблюдались в среднем в течение девяти лет. Их средний возраст составлял 74 года – 42% были чернокожими и 58% - белыми.В ходе исследования у 20% участников развилась деменция. У белых участников, которые "часто" или "почти всегда" принимали препараты для сна, вероятность развития деменции была на 79% выше по сравнению с теми, кто "никогда" или "редко" их использовал. Среди чернокожих участников, вероятность развития деменции у тех, кто принимал их часто, была примерно такой же, как и у тех, кто воздерживался или редко использовал эти препараты.“Различия могут быть связаны с социально-экономическим статусом … Возможно также, что некоторые препараты для сна были связаны с более высоким риском развития деменции, чем другие”, - говорит первый автор исследования Юэ Ленг.