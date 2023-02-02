Врач Малиновская: доступные продукты могут дать много кальция

Большим количеством кальция в своем составе отличаются простые и доступные продукты – например, молоко, творог или сардины, заявила медик Ольга Малиновская.Врач напомнила в интервью, что от получения кальция зависит прочность зубов и скелета, работа мышц, состояние нервной системы и деятельность сердца. Дефицит важного микроэлемента чреват возникновением мышечных спазмов, появлением аритмии, ухудшением аппетита.«Наш организм не умеет синтезировать кальций самостоятельно, а его нехватка может привести к самым разным проблемам со здоровьем. Очень важно получать этот минерал в достаточных количествах», - сказала Малиновская «Мосленте».Врач назвала наиболее простым способом обеспечивать организм кальцием употребление богатых им продуктов. Специалист добавила, что по мере приближения пожилого возраста потребность человеческого тела в кальции возрастает.Говоря о том, какие продукты особенно богаты кальцием, Малиновская сообщила, что они могут быть вполне доступными.«Молочные продукты – молоко, йогурт, сыры, творог – лидеры по содержанию этого минерала. В одном стакане молока может содержаться до трети суточной нормы», - поделилась эксперт.Кроме того, кальций содержится в сухофруктах, орехах, сардинах, листовых овощах, бобовых, сыре тофу.