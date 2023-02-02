Исследование: встреча закатов и рассветов улучшает психическое здоровье
Несмотря на большое количество исследований, посвящённых влиянию природы на наше психическое здоровье, в большинстве научных работ эти эффекты оценивались при обычном голубом небе. Удивительно мало кто задумывался над тем, как мы реагируем на дневные ритмы солнца.
Восполнить этот пробел решили исследователи британского Университета Эксетера. В рамках большого эксперимента с использованием компьютерной графики они демонстрировали урбанистические и сельские пейзажи в разное время суток более чем 2500 участникам.
Когда в этих сценах присутствовали такие элементы, как восход и закат, люди отмечали их значительно более красивыми, чем когда они наблюдались в солнечную погоду и в любое другое время дня.
Более того, оказалось, что рассвет и закат часто вызывают у людей чувство трепета и восторга. Исследователи отметили, что такие эмоции, которые обычно сложно вызвать искусственно, могут улучшать настроение и усиливать положительные чувства.
В статье, опубликованной в Journal of Environmental Psychology, учёные пишут, что поощрение наблюдений за закатами и рассветами может использоваться как часть «зелёных» рецептов, когда природа играет важную терапевтическую роль в лечении психического здоровья.
Наше исследование показывает, что вставать немного пораньше на восход солнца или выбирать время для прогулки, чтобы поймать закат, может стоить всех затраченных усилий — «вау»-фактор, связанный с этими явлениями, может вызвать небольшие, но значительные всплески чувств красоты и благоговения, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на психическое благополучие.
Алекс Смолли, Научный сотрудник Университета Эксетера и ведущий автор исследования
Недавно похожее исследование доказало пользу для психического здоровья вылазок на природу — в парк, лес или сад. А уж если застать при этом восход или закат, то положительный эффект может быть двойным.
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