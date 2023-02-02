Исследование: встреча закатов и рассветов улучшает психическое здоровье

Встаньте пораньше или задержитесь вечером на прогулке до захода солнца — оно того стоит.Несмотря на большое количество исследований, посвящённых влиянию природы на наше психическое здоровье, в большинстве научных работ эти эффекты оценивались при обычном голубом небе. Удивительно мало кто задумывался над тем, как мы реагируем на дневные ритмы солнца.Восполнить этот пробел решили исследователи британского Университета Эксетера. В рамках большого эксперимента с использованием компьютерной графики они демонстрировали урбанистические и сельские пейзажи в разное время суток более чем 2500 участникам.Когда в этих сценах присутствовали такие элементы, как восход и закат, люди отмечали их значительно более красивыми, чем когда они наблюдались в солнечную погоду и в любое другое время дня.Более того, оказалось, что рассвет и закат часто вызывают у людей чувство трепета и восторга. Исследователи отметили, что такие эмоции, которые обычно сложно вызвать искусственно, могут улучшать настроение и усиливать положительные чувства.В статье, опубликованной в Journal of Environmental Psychology, учёные пишут, что поощрение наблюдений за закатами и рассветами может использоваться как часть «зелёных» рецептов, когда природа играет важную терапевтическую роль в лечении психического здоровья.Наше исследование показывает, что вставать немного пораньше на восход солнца или выбирать время для прогулки, чтобы поймать закат, может стоить всех затраченных усилий — «вау»-фактор, связанный с этими явлениями, может вызвать небольшие, но значительные всплески чувств красоты и благоговения, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на психическое благополучие.Алекс Смолли, Научный сотрудник Университета Эксетера и ведущий автор исследованияНедавно похожее исследование доказало пользу для психического здоровья вылазок на природу — в парк, лес или сад. А уж если застать при этом восход или закат, то положительный эффект может быть двойным.