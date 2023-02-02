Чем опасна передозировка витамином D
Зачем нужен витамин D
Витамин D является стероидным гормоном и влияет на работу всего организма: этот витамин участвует в усвоении кальция из пищи, улучшая при этом состояние кожи, волос, ногтей, укрепляя кости, зубы, в синтезе многих гормонов — стероидов надпочечников, половых гормонов, гормонов щитовидной железы, в регуляции иммунной системы, в том числе в работе противоопухолевого иммунитета, в жировом и углеводном обмене.
Симптомы дефицита витамина D
сухость кожи,
выпадение и тусклость волос,
ломкость ногтей,
замедление темпов роста и прорезывания зубов (у детей),
остеопороз (у взрослых),
повышенная потливость,
склонность к частым простудам,
повышенная утомляемость,
слабость, вялость, сонливость,
нарушение менструального цикла,
задержка полового созревания у подростков,
склонность к набору веса и повышению сахара в крови,
у маленьких детей может развиться рахит.
Как принимать витамин D
В небольших (профилактических) дозах - 500-1500 МЕ в сутки - витамин Д можно принимать очень долгое время без вреда для здоровья. Но если в организме есть дефицит этого витамина, то маленькие дозы, к сожалению, не смогут его устранить. Для лечения дефицита необходимы более высокие, лечебные, дозировки, которые в каждом конкретном случае индивидуальны и зависят, кроме уровня витамина Д в крови, от многих других факторов. При самостоятельном бесконтрольном приеме лечебных доз витамина высока вероятность передозировки.
Чем опасна передозировка
Благодаря средствам массовой информации, многие люди хорошо информированы о полезных свойствах витамина D и принимают этот препарат и зимой, и летом без перерыва и без контроля уровня витамина в крови. Однако избыток витамина D в организме не менее вреден, чем его недостаток.
В больших количествах он может быть токсичен, что проявляется такими признаками, как раздражительность (у детей — беспокойное поведение), бессонница, слабость, снижение аппетита, тошнота и даже рвота, склонность к запорам. Поскольку избыток поступления витамина Д приводит к накоплению кальция в организме, особенно при диете, обогащенной кальций-содержащими продуктами, он начинает откладываться в различных органах, например, в стенках сосудов, мозговых оболочках, в виде камней в почках и мочевом пузыре.
Очень важно принимать витамин D под наблюдением врача, который по результатам обследования подберет индивидуальную дозу препарата с последующим контролем уровня витамина в крови и коррекцией дозы.
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