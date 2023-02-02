Эти 2 продукта способствуют повышению артериального давления - терапевт Андреева

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Наличие высокого кровяного давления повышает риск возникновения множества заболеваний. Хотя это часто кажется бессимптомным, если его не лечить, оно может стать опасным из-за дополнительной нагрузки на ваши органы, включая сердце и мозг. Одним из способов предотвращения высокого кровяного давления является соблюдение здоровой диеты, которая позволяет избежать некоторых триггеров гипертонии.Широко известно, что соль является одним из виновников высокого кровяного давления. Это потому, что натрий заставляет ваше тело удерживать лишнюю воду.Затем вода оказывает давление на стенки кровеносных сосудов. Если пища обработана, в ней также может быть больше натрия, что делает ее фактором риска гипертонии.Сыр и крекеры — это два продукта, которые могут быть причиной высокого кровяного давления. Они содержат натрий.«Соленые продукты и продукты с более высокой степенью обработки содержат больше натрия, что заставляет организм удерживать жидкость, оказывая большее давление на кровеносные сосуды. Это приводит к повышению артериального давления. Многие обработанные закуски, соусы и даже некоторые виды хлеба содержат большее количество натрия, поэтому важно читать этикетки, если вы хотите поддерживать здоровое кровяное давление», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Употребление чрезмерного количества алкоголя (более одной порции в день для женщин и двух порций в день для мужчин) также может повысить кровяное давление.«Хотя все продукты могут быть включены в здоровую диету, эти конкретные продукты, как правило, содержат более высокий уровень натрия и, как следствие, могут способствовать повышению артериального давления.Врач предостерегла от чрезмерного употребления следующих продуктов:Крекеры высокой степени переработкиСырЧипсы высокой степени переработкиСоусы и приправыЖареные продукты, приправленные сольюКонсервированные супыЗамороженные блюдаАлкогольные напитки