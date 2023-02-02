Два корейских продукта «значительно» увеличивают количество и толщину волос

В исследовании 93 процента участников продемонстрировали улучшения в течение четырех месяцев.Человек может терять от 50 до 100 волос каждый день, но все, что превышает 100 волос, определяется как алопеция. Использование лекарств для борьбы с этим заболеванием стало обычным явлением, но есть свидетельства того, что природные ресурсы, такие как пробиотики, могут играть роль в возобновлении роста волос. Одно исследование предполагает, что добавление двух пробиотических продуктов в рацион может улучшить толщину и количество волос в течение нескольких месяцев.Одним из наиболее распространенных типов алопеции является андрогенетическая, которая развивается двумя различными путями у мужчин и женщин.Последние заметят истончение верхней части головы, в то время как мужчины испытывают узорчатую рецессию линии роста волос.«Добавки с пробиотиками демонстрируют благотворное влияние на липидный профиль сыворотки. Мы предположили, что пробиотики могут принести пользу пациентам, страдающим алопецией, благодаря улучшению притока крови к весу».Исследование было сосредоточено на мужчинах со второй по пятую стадию выпадения волос, согласно симптомам классификации Гамильтона Норвуда. Также были включены женщины со стадиями выпадения волос от первой до третьей по классификации Людвига. Всем 46 пациентам дважды в день назначали продукт, сочетающий пробиотики кимчи и чхонгукчан.Результаты показали, что «количество и толщина волос значительно увеличились через один и четыре месяца».«В этом исследовании было обнаружено, что пробиотический продукт кимчи и чхонгукчан может способствовать росту волос и останавливать выпадение волос без сопутствующих побочных эффектов, таких как диарея. Наблюдаемое улучшение количества и толщины волос является результатом инициации фазы анагена в волосяных фолликулах в ответ на пробиотики», - сказал трихолог, комментируя исследование.Кимчи и чхонгукчан — два традиционных корейских блюда, в основе которых много сои.