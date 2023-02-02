Стало известно, какая болезнь до беременности способна привести к смерти во время родов

Иногда головная боль — это целая болезнь, от которой не избавишься простым обезболивающим. Речь идёт о мигрени. При этом недуге у человека не просто периодически сильно болит голова, но ещё появляется тошнота или сильная чувствительность к свету и звуку. Неврологи из Гарвардской медицинской школы выяснили, что мигрень особенно опасна для женщин, планирующих беременность.Специалисты провели исследование и пришли к интересному выводу: если у женщины есть мигрень, то будущая беременность у неё может протекать с осложнениями. К примеру, возможно развитие гестационной гипертензии (форма гипертонии), а также преэклампсии.Суть последнего недуга в том, что у беременных подскакивает артериальное давление. В тяжёлых случаях преэклампсия приводит к нарушениям функций печени, почечным заболеваниям, проблемам со зрением, к отёкам и одышке из-за жидкости в лёгких.Самое печальное, что опасность сохраняется и во время самих родов. По словам неврологов, мигрень в анамнезе повышает вероятность смерти ребёнка либо самой матери во время родов. Кроме того, на 17% возрастает риск преждевременных родов.Всего авторы работы изучили данные о 30 000 беременностей у 19 000 медсестёр. Чисто статистически мигрень действительно была связана с вышеописанными осложнениями.Ранее врач-невролог Мацокин посоветовал вести дневник при хронической головной боли. В нём медик рекомендовал фиксировать время начала мигрени, а также её окончания, причины, которые к ней привели, результат действия принятых препаратов. Больше о спусковых крючках мигрени можно узнать здесь.