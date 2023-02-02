Адаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитета

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В стрессовой ситуации поддержать работу нервной системы можно с помощью натуральных адаптогенов. Это биологически активные вещества, повышающие устойчивость к различным заболеваниям, психическим проблемам, тонизирующим иммунитет. Они нормализуют основные физиологические функции, повышая выносливостьАдаптогены: волшебное средство от вялости и пониженного иммунитетаНесмотря на отсутствие официальных клинических исследований, о пользе адаптогенов говорят многие врачи. Они рекомендуют принимать препараты на их основе для поддержания организма в периоды стресса, подготовки к ответственным соревнованиям и экзаменам. Это хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, восстановления иммунитета после перенесенных простуд.Основные показания к применению адаптогеновРабота по изучению полезных свойств адаптогенов активно ведется с 60-х годов прошлого века. Врачи заметили, что при употреблении некоторых экстрактов или веществ повышается сопротивляемость к заболеваниям, человек легче переносит стрессовые ситуации. Организм словно заряжается дополнительной энергией, которая противостоит негативным факторамПоказаниями к использованию адаптогенов являются:хроническая усталость;нарушение сна и бессонница;депрессивное состояние или невроз;снижение концентрации внимания и работоспособности;половая дисфункция;скачки артериального давления;головные боли;появление метеочувствительности;восстановление после хирургического вмешательства, химиотерапии.Адаптогены не имеют конкретного действия, но оказывают общий оздоровительный и укрепляющий эффект. Они мягко уравновешивают организм человека с факторами внешней среды: перепадами температур, токсинами, химическими канцерогенами. Действующим началом могут выступать гликозиды, флавоноиды или полисахариды.Как адаптогены воздействуют на организмВ 1947 году появилось научное исследование о влиянии неблагоприятных факторов на нервную систему и здоровье человека, проведенное Н.В. Лазаревым. Он объяснил, что повысить сопротивляемость и улучшить состояние можно двумя способами:Постепенно приучать себя к проявлениям негативных факторов и раздражителей, чтобы выработать своеобразный иммунитет.Принимать курс натуральных адаптогенов, поддерживающих все системы.Во время стресса наш организм усиленно производит гормон кортизол, увеличивающий тревожность, раздражительность, провоцирующий бессонницу. Прием адаптогенов нормализует его уровень и подавляет активность, повышая выносливость, поддерживая основные процессы:ускорение восстановления и заживления ран;накопление гликогена в мышцах;ускорение синтеза полезных белков;повышение работоспособности;стабилизация работы сердечно-сосудистой системы;стимуляция иммунной защиты.На фоне приема адаптогенов человек легче переносит физические и умственные нагрузки, изменение климатических условий или часового пояса. Он быстрее выздоравливает после операции или длительного лечения.Распространенные натуральные адаптогеныДля стимуляции иммунитета лучше применять натуральные соединения. Они содержат витамины и минералы, полезные аминокислоты, которых недостает организму. Их можно принимать в свежем и сухом виде, готовить отвары или настойки. При тяжелом состоянии рекомендуется сочетать несколько препаратов одновременно.Наиболее доступные и эффективные адаптогены:элеутерококк;корень женьшеня;родиола розовая;лимонник китайский;аралия маньчжурская;боярышник;мумие;рога северного оленя.Реже встречаются растительные препараты на основе священного базилика, гриба рейши, бобового растения астрагал. Они помогают снизить сахар и холестерин, поддерживают иммунитет во время лечения онкологических заболеваний.Адаптогены не относятся к лекарственным препаратам или иммуностимуляторам. Но с их помощью можно подготовить организм к сезону простуд, восстановиться после гриппа или ОРВИ, поддержать нервную систему при стрессе. Они снижают риск заболеваний, позволяя сосредоточиться на общении с друзьями и приятных моментах нашей жизни.