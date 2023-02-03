Деменция усложняет лечение рака и повышает риски негативного исхода

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики назвали болезнь, которая усложняет лечение рака. Итоги работы учёных из Лидского университета Беккета в Британии были опубликованы в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians.Так как во многих странах наблюдается старение населения, пациенты с раком становятся старше и имеют больше сопутствующих заболеваний, в числе которых деменция.Был проведёт анализ более 30 исследований, которые посвящены деменции и раку. Выяснилось, что люди с деменцией могут быть не в состоянии описать симптомы, которые позволяют медику заподозрить рак на ранних стадиях. В связи с этим они часто попадают в больницу на поздних стадиях заболевания.«Ещё диагностика осложняется тем, что медики не знают, как вести себя с пациентами, которые страдают от слабоумия. Мы советуем дополнительно обучать врачей-онкологов тому, как диагностировать деменцию и тому, как она проходит. Очень важно показывать пациентам картинки и объяснять всё простым языком. Им необходимо уделять больше времени для приёма и сделать его максимально «удобным» для больного», – отмечают специалисты.