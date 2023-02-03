Что делать при повышенной чувствительности зубов
«У человека высокая чувствительность зубов, если он испытывает боль, когда вдыхает холодный воздух, не может есть мороженое, избегает каких-то областей, когда чистит зубы, отказывается от горячих и холодных напитков», – пояснила эксперт.
Мария Доржиева отметила, что нужно определиться с причиной, которых в стоматологии множество. Повышенная чувствительность зубов может быть из-за клиновидных дефектов. Они образуются, когда стирается эмаль у шейки зуба, обнажается дентин и вызывает чувствительность. В данном случае проблему решит композитная пломба, которая прикроет голый дентин и не даст стираться зубу дальше.
Врач добавила, что проблема может возникнуть и из-за рецессии десны. Это когда десна опускается вниз и оголяется корень зуба. В данном случае проблема решается только хирургически.
Также чувствительность зубов может повышаться из-за хронического пародонтита, стираемости зубов и генетических особенностей. Для выяснения причины и лечения необходимо обратиться к стоматологу.
Специалисты изготовят для пациента специальные капы для использования реминерализирующих гелей дома.
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Добавил valyuha в категорию Стоматология
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