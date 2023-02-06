Частая забывчивость бывает признаком повышенного холестерина

Неспецифические симптомы высокого уровня холестерина в крови включают трудности с концентрацией внимания или проблемы с памятью.Повышенный холестерин означает, что в крови скопилось слишком много жировых компонентов. В свою очередь, «жирная» кровь подвергает человека значительному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.Между тем, определить, что уровень холестерина в крови является повышенным, бывает сложно без выполнения специальных анализов. Симптомы его накопления часто оказываются «размытыми», неспецифичными, не вызывающими настороженности.«Большинство людей с повышенным холестерином не знают, что его уровень у них высок», - заявил в интервью британский врач, доктор Джозеф Амбани.Изданию Mirror медик рассказал, что неочевидным признаком повышенного холестерина (речь идет о «плохом» холестерине ЛПНП) может быть участившаяся у человека забывчивость. Доктор Амбани сослался на результаты исследования, показавшего, что к 60 годам у мужчин и женщин с этой проблемой риск плохой памяти, забывчивости становится на 53 процента более высоким, чем у людей с нормальным холестерином.Специалист напомнил, что избыток холестерина образует отложения на стенках кровеносных сосудов. Со временем этот жировой налет приводит к сужению внутренней части сосудов, нарушая осуществляемое через них кровоснабжение. Особенно сильно страдают при этом мелкие сосуды, капилляры. Последствием столь неблагоприятного процесса могут в том числе стать проблемы в работе мозга. Вот что сообщил об этом Журнал Американского общества гериатрии (Journal of the American Geriatrics Society):.«Более высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП в плазме ассоциируется с более низкой производительностью задач рабочей памяти».Повышенный холестерин: это сколько? Здоровым уровнем общего холестерина в крови считается 5 и менее миллимолей на литр (ммоль/л).