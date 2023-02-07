Биофизики МФТИ представили новый метод лечения аритмии

Метод лечения аритмии с помощью имплантации стволовых клеток, которые доставляются к пораженным участкам сердца на микроносителях, представили биофизики лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ.Одной из причин аритмии являются шрамы и рубцы на сердце, которые возникают после инфарктов или ишемий и ухудшают прохождение через сердце электрических импульсов. На текущий момент единственным способом лечения такой аритмии является радиочастотная катетерная абляция, иными словами «выжигание» очага аритмии при помощи электрического тока высокой частоты.Специалисты приняли решение разработать способ, который дал бы возможность восстанавливать поврежденные ткани без хирургического вмешательства.«Мы решили создать микроноситель, который можно вводить в организм малоинвазивно. Взяли отдельное волокно определенного состава и “посадили” на него стволовую клетку. Важно, что клетка также была на определенном этапе своего развития и превращения в кардиомиоцит. Направив такой микроноситель к сделанному на выращенной ткани рубцу, мы стали ждать, приживется или нет. Выяснилось, что приживается», — прокомментировала изданию заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.В случае применения инъекций с микроносителями выживаемость клеточных культур оказалась существенно больше в сравнении с использованием полимеров, которые образуют «заплатки» на ткани сердца, или во время непосредственного введения суспензии клеток для замещения поврежденных тканей. В настоящее время ученые проверяют эффективность данной технологии на целых органах и животных.