Почему мы падаем во сне и просыпаемся — ученые из Китая нашли три причины

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Исследование показывают, что у большинства людей возникало ощущение, будто они падают во сне. Китайские эксперты объяснили, с чем оно может быть связано. Две причины вовсе не безобидные.Многим снятся сны, только кому-то приятные, а кому-то плохие, странные или вовсе ночные кошмары. Бывали ли у вас сновидения, когда вы испытывали внезапные подергивания и ощущение будто падаете вниз?Как пишет китайское издание Sina.com, на самом деле этот симптом считается нормальной физиологической реакцией — ее называют мышечным подергиванием. Когда мы спим, частота дыхания сильно снижается, а амплитуда остается такой же — так тело реагирует на импульс мозга, который пытается проверить, все ли нормально функционирует. Согласно исследованиям, во сне это состояние испытывали около 70% людей.Вот три возможные причины, которые могут объяснять мышечные подергивания во сне.1. Сильная усталостьПричина может заключаться в том, что за день вы слишком утомились. Если в течение длительного времени вас что-то беспокоит, тревожит, нервы в напряжении, то это отразится и на качестве сна, в том числе может вызывать такие мышечные подергивания. Поэтому, если такие спазмы вас периодически беспокоят, постарайтесь научиться правильно расслабляться, избегать переутомления и давать телу возможность хорошенько отдохнуть.2. Дефицит кальцияМногие думают, что такое состояние может быть следствием дефицита кальция. Такая вероятность действительно существует. При серьезном недостатке кальция кроме мышечных подергиваний могут беспокоить также повышенная возбудимость мышц и нервов, что будет нарушать спокойный сон. Чтобы избежать судорог ног и подобных проблем ночью, важно следить за уровнем кальция и при нехватке вовремя восполнять его.3. Печеночная и почечная недостаточностьЕсли вы испытываете подергивания мышц во сне время от времени, не беспокойтесь слишком сильно — это может быть вызвано чрезмерной усталостью. Однако, если такое происходит часто, стоит задуматься, не может ли это быть признаком проблем с работой почек и почечной недостаточностью. В этом случае следует вовремя обратиться к врачу-специалисту и сдать анализы, чтобы исключить вероятность серьезного заболевания.Цветные сны — признак невроза?Почему-то людям, которые часто видят цветные сны, любят «ставить» разные диагнозы — вплоть до невроза. Однако это не совсем так.К примеру, по словам Дениса Захарова, невролога НМИЦ им. Бехтерева, частые цветные сны — не патология и точно не признак невроза. Между тем связь между этими состояниями все же есть, но она односторонняя. У страдающих неврозами действительно нарушается формула сна, и они очень часто видят сновидения, в том числе цветные. Но наоборот это не работает.С тем, что в цветных снах нет ничего патологического, согласна и Людмила Коростовцева, сомнолог НМИЦ им. Алмазова. Специалист рассказала, что сейчас уже доказано: всем людям что-то снится, только не все запоминают свои сны.