Кофе увеличивает продолжительность жизни и снизить риск рака - нутрициолог Строков

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Наслаждение ароматным горячим напитком может продлить вашу жизнь на 5-10 лет.Предотвращение хронических заболеваний, таких как рак и сердечные заболевания , которые могут поставить под угрозу долгую и здоровую жизнь, является одним из способов достижения долголетия. К счастью, популярный напиток, который наверняка уже завалялся у вас в кухонном шкафу, делает это с упоением.Один популярный «противовоспалительный» напиток может не только продлить жизнь, но и снизить риск развития рака кишечника. Более того, вы, вероятно, уже наслаждаетесь этим напитком каждый день — кофе.Независимо от того, разборчивы ли вы в выборе кофейной смеси и процесса приготовления или предпочитаете дешевый растворимый кофе, кофе предлагает больше, чем приятную на вкус дозу кофеина.Популярный напиток, от рака до сердечных заболеваний, может помочь снизить риск серьезных проблем со здоровьем. Глядя на полмиллиона человек, кофе был связан с увеличением продолжительности жизни, дополняя здоровье сердечно-сосудистой системы участника.Кофе без кофеина, молотый и растворимый кофе могут снизить риск смерти на 14, 27 и 11 процентов соответственно. Более того, по словам эксперта, черный напиток может увеличить продолжительность жизни от пяти до десяти лет.«Мы должны понимать, что кофе — это натуральный продукт, в котором кроме кофеина выделяются сотни, а то и тысячи биологически активных компонентов. Они обладают противовоспалительным эффектом и антиоксидантным эффектом, которые, как было показано, снижают ваши шансы заболеть сердечными заболеваниями, заболеваниями почек и сердечной недостаточностью. Он улучшает метаболизм сахара, снижая вероятность диабета , способствует восстановлению ДНК и снижает вероятность рака печени и толстой кишки», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.