Жизнь в браке позитивно влияет на уровень сахара в крови

Международная команда ученых выяснила, что жизнь в семейных союзах сокращает риски развития диабета. Даже если отношения в браке не идеальные.В журнале BMJ Open Diabetes Research & Care специалисты из Канады и Люксембурга показали, как они пришли к подобным выводам. Их работа дополнила представление о том, что риски диабета второго типа возрастают при социальной изоляции, одиночестве. Особенно важна психологическая поддержка партнеров пожилым людям.Авторы данной работы сосредоточили внимание на частном аспекте этой широкой проблемы: на связи семейного положения и среднего уровня глюкозы. Были использованы уже имеющиеся данные биомаркеров крови более трех тысяч людей в возрасте от 50 до 89 лет. Все они ранее диабетом не страдали, показатели глюкозы были средними.Участникам задавались вопросы о семейном положении, а также о том, насколько доброжелательные отношения в паре. Дополнительными маркерами были занятость и финансовое благополучие, вес, курение, психологическое состояние и наличие детей.Было установлено, что развод или потеря партнера вследствие его ухода из жизни приводили к заметным изменениям в количестве HbA1c (это индекс среднего гликемического уровня в крови), который затем давал риски преддиабета. Но если проблемы в паре были решаемые, они оставались вместе, даже ссорясь, особых различий в данном показателе не фиксировалось.