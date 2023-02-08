Эксперт по пилатесу рассказала об омолаживающих упражнениях для женщин

Эксперт Эбби Маклахлан рассказала о пользе пилатеса для женщин.Специалист заявила, что регулярные занятия пилатесом способствуют омоложению. «Вы будете чувствовать себя лучше через 10 занятий, выглядеть лучше через 20 занятий и иметь совершенно новое тело через 30 занятий», — сказала она. Маклахлан объяснила, что такие упражнения помогают проработать мышцы позвоночника, кора и ягодиц, а также обеспечивают поддержку других суставов сильными локальными мышцами, что снижает вероятность травм и облегчает боль.Маклахлан добавила, что пилатес доступен для людей любого возраста, потому что не влечет за собой негативное воздействие на тело и суставы. Однако лица, имеющие травмы позвоночника, предварительно должны проконсультироваться с врачом.