Врач Гинзбург раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья

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Положительное влияние тыквенных семечек на мужское здоровье раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, тыквенные семечки содержат цинк, поэтому считаются гораздо полезнее подсолнечных и других. Дело в том, что именно цинк необходим для нормального функционирования мужской половой сферы.«Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов», — объяснил специалист в своем блоге на платформе «Дзен».Также в семечках из тыквы содержится и другой полезный минерал — селен. Он защищает организм от атеросклероза и продлевает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.