Врач Гинзбург раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья

Положительное влияние тыквенных семечек на мужское здоровье раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, тыквенные семечки содержат цинк, поэтому считаются гораздо полезнее подсолнечных и других. Дело в том, что именно цинк необходим для нормального функционирования мужской половой сферы.

«Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов», — объяснил специалист в своем блоге на платформе «Дзен».

Также в семечках из тыквы содержится и другой полезный минерал — селен. Он защищает организм от атеросклероза и продлевает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь