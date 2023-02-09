Врач Гинзбург раскрыл пользу тыквенных семечек для мужского здоровья
По его словам, тыквенные семечки содержат цинк, поэтому считаются гораздо полезнее подсолнечных и других. Дело в том, что именно цинк необходим для нормального функционирования мужской половой сферы.
«Достаточное потребление цинка обеспечивает нормальный уровень тестостерона, полноценную продукцию семенной жидкости и подвижность сперматозоидов», — объяснил специалист в своем блоге на платформе «Дзен».
Также в семечках из тыквы содержится и другой полезный минерал — селен. Он защищает организм от атеросклероза и продлевает жизнь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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