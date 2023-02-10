Достаточно одной рюмки: стоматолог Янкин рассказал, что алкоголь делает с зубами

Почему стоит отказаться от спиртного, если вы хотите, чтобы у вас были здоровые зубы? Каким образом алкоголь влияет на состояние полости рта, рассказал врач высшей категории.Врачи не устают повторять, что состояние наших зубов напрямую влияет на многие органы и системы организма. Не лечить кариес, махать рукой на ежегодные осмотры — большая ошибка.Доказано, что у людей с плохими зубами выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже осложнений при беременности.Чтобы зубы долго оставались здоровыми, стоит отказаться и от алкоголя. Почему? Объяснил врач-хирург высшей квалификационной категории.врач-стоматолог-хирург высшей квалификационной категории Большереченской ЦРБСпособствует размножению бактерий— Многие не знают, как алкоголь влияет на зубы, полость рта, и даже не догадываются, насколько спиртное им вредит, - разъяснил врач-стоматолог, хирург Александр Янкин. — Но алкоголь на самом деле приводит к изменению цвета зубной эмали, вызывает сухость во рту, что создает благоприятную среду для размножения бактерий.Эксперт обращает внимание, что алкогольные напитки содержат сахар и образуют кислую среду во рту.Вымывает кальцийВрач предупреждает, что алкоголь способен вымывать кальций из организма.— Зубы становятся хрупкими и более подверженными негативному влиянию, — говорит Александр Янкин. — Зубной налет и воспалительные заболевания десен могут стать причиной других проблем со здоровьем или ухудшить течение уже имеющихся заболеваний.Провоцирует пародонтит и ракСпирт, содержащийся в алкогольных напитках, сначала раздражает мягкие ткани слизистой полости рта и десен, а затем оказывает на них травмирующее действие, уточняет доктор.— В результате развиваются такие заболевания, как гингивит, и вследствие, пародонтит, — предупреждает врач. — Также алкоголь может стать причиной появления рака полости рта.Какие органы страдают от алкоголяМногие уверены, что если мы увлекаемся употреблением спиртных напитков, первой удар берет на себя печень. Но врачи считают, что это не совсем так.Сильнее всего страдает мозг. Вся цепочка зависимого поведения кодируется именно в мозге. Кроме того, при обильных возлияниях орган страдает так же, как и при любой интоксикации.