Врач: ночные судороги в ногах могут появляться из-за варикоза

Флеболог Армен Авакян: некоторые неблагополучные симптомы в ногах, включая ночные судороги, могут указывать на варикоз.Хирург-флеболог Авакян отметил в интервью, что по поводу варикоза к врачам обращаются обычно после появления на ногах вздувшихся вен. Между тем, патология проявляется и более ранними симптомами, которые принимают вид дискомфортных ощущений в ногах.«Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах – симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии», - перечислил врач.Флеболог Авакян добавил, что развитие варикоза может восприниматься как проявление усталости, длительного нахождения на ногах.Говоря о том, что ведет к развитию варикоза или усугубляет его, специалист указал на сидячую или стоячую работу, статическое положение тела. Кроме того, варикоз часто развивается у людей с лишним весом, пренебрегающих здоровым питанием, или у тех, кто подвергается значительным силовым нагрузкам.«Развитию болезни способствует работа, связанная с постоянным подъемом тяжестей и ношение неудобной обуви», - дополнил врач.