Симптомы, по которым можно узнать ишемическую болезнь сердца

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Ученые констатируют: ишемическая болезнь сердца (ИБС) может начаться еще в детстве.Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ИБС считается предотвратимым состоянием. Оно возникает, когда приток крови к сердечной мышце ограничивается из-за бляшек, сформировавшихся в результате отложений холестерина на стенках коронарных артерий. Такие бляшки разрастаются со временем и сужают артерии, не позволяя сердечной мышце получать достаточно крови. Этот процесс сужения (атеросклероз) может блокировать кровоток частично или полностью – тяжесть последствий такой блокировки будет соответствующей.Чем опасна ИБС. Если при появлении симптомов ишемической болезни сердца не заниматься их лечением, направленным на устранение причин, – человеку это может грозить гибелью. Бляшки в коронарных артериях подвержены внезапным разрывам – это может вести к тромбу и его последствию – инфаркту.Что вызывает ишемическую болезнь сердца? Специалисты Медицинской школы Нью-Йоркского университета предупреждают: данное заболевание может возникать не только в пожилом возрасте. На его развитие влияют особенности образа жизни – физическое бездействие, нездоровое питание, курение, стрессы и некачественный сон, лишний вес. Из медицинских факторов – гипертония и высокий уровень холестерина в крови, диабет, хроническая болезнь почек, аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка).Для мужчин риск заполучить ИБС становится особенно значительным после 45 лет, для женщин – после менопаузы.Симптомы ишемической болезни сердца. Узнать недуг можно по ощущениям давления, боли или стеснения в груди, а также по возникновению одышки и усталости при небольших нагрузках или даже в состоянии покоя.Другие симптомы включают в себяслабостьголовокружениевнезапную потливость (с холодным потом)боль или дискомфорт в руках, плечах.В серьезных случаях первым обращающим на себя внимание признаком ИБС может оказаться непосредственно сам сердечный приступ. Чтобы не допустить этого, состояние сердца нужно проверять в профилактическом порядке – так же, как и знать свое артериальное давление и уровень холестерина.