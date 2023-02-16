Больше воды и меньше выпечки: как питаться во время стресса

Кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова дает советы, как правильно питаться при хроническом стрессе в пожилом возрасте.Находясь в стрессовой ситуации, наше тело нуждается в большем количестве питательных веществ. На этом фоне синтез ряда гормонов, участвующих в регуляции чувства насыщения, меняется. Так, кортизол, инсулин и грелин могут усиливать чувство голода, что чревато перееданием и, как следствие, набором лишнего веса.У людей старше 65 лет нередко наблюдается такой гериатрический синдром, как недостаточность питания или мальнутриция. В условиях эмоционального напряжения его симптомы могут усугубиться вплоть до полного отказа от приема пищи. Подобное осложнение опасно развитием ряда жизнеугрожающих состояний: увеличивается риск развития инфекционных заболеваний, обостряются сопутствующие патологии, чаще наблюдаются падения и переломы. Поэтому питание при повышенной психоэмоциональной нагрузке должно быть сбалансированным и полноценным в любом возрасте.Вот несколько советов пожилым людям, как правильно питаться во время стресса:Соблюдайте режим питания, не пропускайте приемы пищи. Ешьте в компании близких и родных, это улучшит аппетит и поднимет настроение.Высыпайтесь и следите за режимом дня. Больше двигайтесь.Потребляйте достаточное количество воды – не менее 6-8 стаканов в сутки.Если у вас нет возможности готовить полезные перекусы или вы вынуждены пропустить приём пищи, попробуйте готовое специализированное питание – сипинг. Эта питательная смесь обогащена всеми необходимыми нутриентами и может заменить полноценный прием пищи. Подобрать его поможет специалист по питанию или диетолог.Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Ешьте больше овощей, фруктов, свежей зелени, орехов.Сократите потребление быстрых углеводов – сладостей, выпечки, фастфудов. Но не корите себя за тягу к сладкому, в небольшом количестве оно допустимо.По возможности откажитесь от кофеина, алкоголя, искусственных красителей, подсластителей, консервантов. Эти продукты способны повысить тревожность.А вот рекомендации для тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками:Обеспечьте своего близкого необходимым запасом продуктов питания и воды.По возможности контролируйте частоту приемов пищи и количество съеденного пожилым родственником.Если вы заметили, что человек отказывается от пищи, незамедлительно обратитесь за помощью к терапевту или врачу-гериатру.