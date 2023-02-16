Внезапное появление седины может быть сигналом о проблемах со здоровьем

В некоторых случаях внезапное появление седых волос может быть сигналом организма о неблагоприятных изменениях со здоровьем.Обычно поседение волос объясняется возрастными процессами. В частности, со старением организма постепенно гибнут пигментные клетки, придающие цвет волосам. Но внезапное появление седины может сигнализировать о проблемах со здоровьем, об этом рассказали медицинские эксперты издания The Sun.Дефицит витамина B12. Витамин, содержащийся в мясе, рыбе и молоке, способствует выработке эритроцитов, которые необходимы для роста и здоровья волос. Его дефицит является одной из наиболее распространенных причин преждевременного поседения волос. В некоторых случаях его прием снижает высокий уровень гомоцистеина, ведущего к выпадению волос, и предотвращает их преждевременное поседение.Нейрофиброматоз. В случае этого заболевания, вызываемого генетической мутацией, опухоли (не злокачественные) растут рядом с нервами человека. Некоторые люди с нейрофиброматозом замечают, что их волосы теряют цвет – в них начинает отсутствовать пигмент меланин.Заболевания щитовидной железы. Гормональные изменения, вызванные проблемами в работе щитовидной железой, такие как гипертиреоз или гипотиреоз, тоже могут быть причиной преждевременной седины. Гиперактивная или гипоактивная щитовидная железа может влиять на то, как тело будет производить меланин.Очаговая алопеция. Внезапное появление седины может сигналить об этом аутоиммунном заболевании, при котором волосы облетают с разных участков головы. Возникают очаги облысения размером с крупную монету – данная проблема присуща как мужчина, так и женщинам.