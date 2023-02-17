Признаки мини-инсульта: требуют оказания помощи в течение нескольких часов
Наиболее распространенный тип инсульта известен как ишемический инсульт. На его долю приходится около 85 процентов всех инсультов; он вызывается тромбом, препятствующим притоку крови к мозгу.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology , почти четверть пациентов, перенесших ишемический инсульт, сначала переносят мини-инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА). Примерно в половине случаев мини-инсульт возникает за несколько дней до настоящего инсульта, но бывает и так, что ТИА возникает за день или за несколько часов до полномасштабного инсульта головного мозга.
Исследователи подчеркивают, что людям с мини-инсультом необходимо оказать помощь в течение нескольких часов – это поможет предотвратить более серьезный приступ.
Вот признаки, по которым можно узнать микроинсульт.
Лицо. Оно перекашивается, половина лица выглядит опускающейся книзу. Также человек может быть не в состоянии улыбаться, уголки его рта или глаз начинают опускаться.
Руки. Пострадавший человек может быть не в состоянии поднять одновременно обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной конечности.
Речь. Становится невнятной или искаженной, или человек может вообще не говорить. Также могут быть проблемы с пониманием того, что говорят окружающие
Другие предупреждающие признаки ТИА
Паралич одной стороны тела.
Внезапная потеря зрения, помутнение или двоение в глазах.
Головокружение.
Спутанность сознания.
Проблемы с балансом и координацией тела, падение.
Затрудненное глотание (дисфагия).
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий