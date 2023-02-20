Доктор Мясников рассказал о феномене кратковременного отключения памяти

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников в соцсети рассказал о необычном явлении — особом механизме потери памяти. Что приводит к ситуации, когда память отключается внезапно и ненадолго?По медицинской терминологии, это феномен "временной глобальной потери памяти". Человек вдруг, неожиданно, теряет способность отслеживать текущие события. И возможность вспомнить события, явление прошлого дня или месяца. При этом у него не нарушаются другие ментальные функции. Например, он может легко считать, писать, играть на музыкальных инструментах.Когда «пелена спадает», человек не сразу осознает, где находится и что с ним произошло, проходит через некоторый период адаптации, иногда сопровождающийся минутами тревоги или паническими атаками на фоне случившегося «помутнения».Эпизоды потери памяти могут быть длительными, до нескольких часов, но чаще они кратковременны, на несколько минут. Больше всего им подвержены люди среднего возраста и старше.Такие состояния описаны медициной впервые в 1958 году. Частота проявления: 7-10 человек на 100 тысяч населения, — поясняет доктор. Приступы настигают как людей с атеросклерозом, мигренью, так и абсолютно здоровых.При этом причины явления медицина так и не знает, есть лишь гипотезы. Сам Мясников выдвигает версию, что это результат перегрузки мозга, который таким образом «ставит блоки», отключается. Сигнализирует о перенапряжении. По всей видимости, это защитный механизм, предусмотренный природой.