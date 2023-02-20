«Избегайте определенных продуктов, чтобы продлить жизнь» — нутрициолог Строков

По словам врача, здоровое, сбалансированное питание является ключом к долголетию, при этом некоторых продуктов лучше избегать.Диета может оказать серьезное влияние на многие функции организма, и давно доказано, что здоровое питание поддерживает их по мере того, как люди продолжают стареть.Для здорового, сбалансированного питания люди должны стараться съедать не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день, базовые приемы пищи должны состоять из крахмалистых продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как картофель, хлеб, рис, немного бобовых, рыбы, яиц, мяса и другого белка.Обработанные продукты могут показаться быстрым и легким средством от голода и даже позиционироваться как здоровый выбор, но чтобы продлить вашу жизнь, обработанные продукты должны по возможности избегать.«Приготовление здоровой пищи не занимает много времени, и если вы знаете, что у вас напряженная неделя, приготовление пищи является ключевым моментом. Приготовление пищи является ключом к любому плану по снижению веса, и это будет иметь значение для более здоровой и счастливой жизни», - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковСтроков также рекомендовал средиземноморскую диету, состоящую из свежих органических и сезонных продуктов, чтобы помочь людям жить дольше. Считается, что отказ от сильно обработанных и упакованных продуктов и принятие такого стиля питания снижает риск сердечных заболеваний, депрессии и слабоумия.«Средиземноморская диета полна фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы и цельнозерновых продуктов. Молочные продукты потребляются в умеренных количествах, в то время как количество красного мяса и обработанных пищевых продуктов, таких как углеводы и вредные жиры, невелико».Основная причина того, почему эта диета так полезна и может помочь вам жить дольше, заключается в том, что большинство этих продуктов обладают противовоспалительным действием. Четыре другие ежедневные привычки, которые могут помочь продлить жизнь человека.