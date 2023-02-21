Сомнолог Кудинов объяснила, как наладить режим сна в период увеличения светового дня
Как отмечает специалист, после затяжных холодов и постоянной темноты организму требуется некоторое время для того, чтобы перестроиться на весенний ритм. Однако это не значит, что нужно позволять себе сбивать режим.
Независимо от длины светового дня каждый человек должен придерживаться собственного графика сна и даже в выходные не давать себе расслабиться. В таком случае организм привыкнет к такому положению вещей и продолжительность дня его будет беспокоить меньше. Ну а сам человек будет чувствовать себя заметно лучше.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий