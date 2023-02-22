Нарколог Калюжная объяснила, что лучше пить — водку или коньяк

На первых строчках по популярности среди крепкого алкоголя уверенно держатся водка и коньяк. Что из них менее вредно для организма? Этим вопросом нередко задаются любители сорокаградусных напитков, а ответ дает врач-нарколог.Водка или коньяк? Ценители «беленькой» утверждают, что водка — более чистый продукт, он способен убивать инфекцию и бактерии в организме. А любители коньяка напоминают, что сделан этот напиток из полезного винограда, содержащего антиоксиданты, и по своим свойствам превосходит все крепкие напитки — например, может даже нормализовать давление.На самом ли деле коньяк понижает давление? И какой крепкий алкоголь менее вреден для здоровья? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-нарколог.Коньяк снижает или повышает давление?— На самом деле, 30-40 граммов коньяка способны благотворно сказаться на уровне давления и снизить его, как и 100 мл красного или белого сухого вина, — рассказала врач — психиатр-нарколог Марина Калюжная. — Но тут есть один важный нюанс — выпивать стопку коньяка можно не чаще 1-2 раз в неделю. И ни в коем случае не стоит злоупотреблять напитком. Три, четыре или пять бокалов коньяка давление не понизят, а наоборот — поднимут. И помните, даже минимальная доза алкоголя сначала снизит давление, но затем все равно поднимет его.Что лучше — водка или коньяк?— Невозможно сказать, что полезней. И водка, и коньяк по своей сути — это настоящий яд — нейротоксин, который может специфически воздействовать на нервные клетки, прямо и косвенно, — объясняет нарколог Марина Калюжная. — Водка в силу отсутствия вкуса и лживой легкости выпивается человеком залпом. А коньяк в силу состава (сахар, ароматические добавки и дрожжи) быстро всасывается в кровь и опьяняет даже в малых дозах.Врач отмечает, что совершенно некорректно сравнивать пользу для здоровья коньяка и водки.— Ни водка, ни коньяк не полезны, они никак НЕ улучшают состояние организма, — говорит Марина Калюжная. — Более того, они вызывают примерно одинаковое опьянение, а затем и похмелье. Оба опасны тем, что у человека, будь он любителем коньяка или водки, может возникнуть желание превысить дозу.Ранее сосудистый хирург рассказал «Доктору Питеру», что польза водки наблюдается только в том случае, если применять ее наружно, а не внутрь. Врач считает, что этот алкогольный напиток можно использовать, например, как антибактериальное средство — водка отлично помогает от укусов насекомых, а еще ее можно добавлять в уху и протирать ей мебель.Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье — даже самая безобидная ее доза. По словам Алексея Светликова, любое спиртное, будь то водка или коньяк, поражает сразу все органы — в первую очередь страдают печень, сердце, мозг и желудок.