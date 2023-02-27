Пульмонолог Карабиненко перечислил неочевидные причины кашля

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Кашель – частая реакция организма на попадание инфекции в верхние дыхательные пути. Он бывает бронхолегочным и горловым. Когда появление кашля не связано с простудой, радио Sputnik рассказал пульмонолог Александр Карабиненко.Эксперт назвал одной из распространенных причин кашля курение. Нередко мужчины и женщины спустя пять лет после появления вредной привычки сталкиваются с «утренним туалетом бронхов курильщика». У такого кашля есть скрытая опасность.«У большей части курильщиков появляется риск развития хронической обструктивной болезни легких. Полная картина этого заболевания может сформироваться при стаже курения свыше 30-40 лет, и люди становятся инвалидами», – объяснил Карабиненко.Прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (эти препараты назначают гипертоникам) может сопровождаться ночными приступами кашля. Избавиться от неприятного симптома получится лишь при отмене терапии.Перикардит, хроническая сердечная недостаточность тоже способствуют появлению кашля. В случае с последним заболеванием симптом часто предупреждает отек легких и сердечную астму.