Диетолог Гинзбург посоветовал не жарить на подсолнечном масле
Диетолог Гинзбург сообщил, что подсолнечное и кукурузное масло относятся к маслам с очень значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Подвергаясь нагреванию, они лишаются полезных свойств и более того, активизируют в организме воспалительные процессы. В связи с этим диетолог посоветовал не жарить на подсолнечном масле. Высокий уровень воспаления, связанный с постоянным поеданием жареной на нем пищи, может стать причиной развития таких патологий, как депрессия или болезнь Альцгеймера, предупредил Михаил Гинзбург.
Медик посоветовал при покупке растительного масла для жарки учитывать количество содержащейся в нем олеиновой кислоты: если ее много, масло хорошо подходит для приготовления жареных блюд.
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