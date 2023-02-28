PS: Риск смерти у людей с лишним весом раньше сильно недооценивали

Проанализировав данные 18 тысяч человек за 27 лет, сотрудники Колорадского университета пришли к выводу: риск преждевременного ухода из жизни, минимум, на 22% выше у тех, кто имеет избыточный вес.А если это не просто полнота, а ожирение, то опасности возрастают еще больше. Об этом ученые рассказали в издании Population Studies. Свои заключения они сделали после анализа данных около 18 000 человек, которые наблюдались в период с 1988 по 2015 года в рамках программы национального обследования здоровья и питания. Ушло из жизни за эти 27 лет около 4,5 тысячи участников эксперимента.Основной вывод: около 20 процентов добровольцев, имевших к началу проекта нормальный вес, к его окончанию набрали лишние килограммы. Параллельно явно снизились их показатели здоровья. И в сравнении с собственными цифрами раннего периода, и по сравнению с показателями тех, кто имел оптимальную массу на протяжении всего срока программы.Обнаружились и просчеты более ранних исследований. Они показывали, что от двух до трех процентов взрослого населения в Штатах умирали на фоне высокого ИМТ (индекса массы тела). Новая работа показала, что их в 8 раз больше, то есть, одна из шести общего числа смертей.Откуда ошибка? Было немало участников, которые за период эксперимента «исправили» вес, приблизив его к норме. Но раньше, длительное время он был избыточным. И их параметры здоровья были много хуже, чем у людей со стабильным весом. И напротив, те, кто получил ожирение к концу программы, а ранее отличался нормой веса, демонстрировали неплохое качество здоровья. Это и внесло путаницу в предыдущие результаты.