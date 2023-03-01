Диагност Малиновская перечислила 6 явных признаков того, что в почках образовались камни

Камни в почках могут вызывать адскую боль, но иногда врачи говорят: операция не нужна, выйдут сами. Как можно заподозрить патологию на ранних стадиях? Рассказывает эксперт.Один из самых типичных признаков, который указывает на камни в почках и мочевыводящих путях, — периодические приступы почечной колики, сильной боли в нижней части спины. И вытерпеть ее сможет далеко не каждый: наряду с мигренью и болями из-за воспаления тройничного нерва эта боль входит в список самых сильных болей, которые может испытывать человек.- Камни в почках — это плотные скопления (конгломераты) солей разного размера: от крошечных до достаточно больших. Чаще всего они состоят из оксалата кальция. Маленькие камни могут выходить из организма, не причиняя никакого дискомфорта, движение более крупных камней сопровождается серьезными болевыми ощущениями. В некоторых случаях камень может даже перекрыть просвет мочеточника, нарушив нормальное мочеотделение, — поясняет Ольга Малиновская.На возникновение камней влияют самые разные факторы: и особенности питания, и наследственность, и образ жизни. Часто человек не подозревает о том, что с его почками что-то не в порядке, это выясняется лишь после того, как камни начинают двигаться. Мужчины сталкиваются с мочекаменной болезнью чаще женщин.Однако боль — далеко не единственный симптом, указывающий на то, что в почках появились камни. Есть и другие признаки, неожиданное появление которых должно стать поводом для обращения к урологу или терапевту.Среди них:изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови (гематурия);повышение температуры;тошнота;рвота;частые позывы к мочеиспусканию;боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.- На приеме врач, скорее всего, предложит сдать клинический и биохимический анализ крови, а также общий анализ мочи. Дополнительно назначают ультразвуковое исследование почек, во время которого специалист даже сможет увидеть образовавшиеся камни, а также такие исследования, как пиелографию и урографию, — говорит Ольга Малиновская.Важно: мочекаменную болезнь можно держать под контролем. Для этого врачи назначают особую диету, которая учитывает склонность к образованию того или иного типа камней. Необходимо использовать как можно меньше соли и пить много чистой воды.Кроме того, нужно исключить продукты, которые провоцируют появление камней, — точный их список можно определить, проанализировав состав уже вышедшего в результате почечной колики или самопроизвольно камня.Если камни уже появились, то стратегия лечения может быть разной:в одних случаях нужно будет лишь соблюдать диету;в других могут быть назначены препараты, разрушающие камни;можно измельчать крупные конгломераты с помощью ударно-волновой терапии;в особо сложных случаях камни удаляют хирургическим путем.