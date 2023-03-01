Исследование: чем лучше человек спит, тем дольше он может прожить

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Исследователи констатируют: хороший сон означает хорошую продолжительность жизни, и чем лучше сон, тем больше лет может прожить человек.Около 8 процентов смертей по любой причине могут быть связаны с плохим качеством сна – об этом сообщили специалисты Медицинской школы Икана на горе Синай, выступившие на международной кардиологической конференции в США. В свою очередь, отмечают ученые, хороший сон – крепкий и достаточно продолжительный – серьезно увеличивает шансы людей на долголетие: чем лучше человек спит, тем дольше он может прожить.«Недостаточно спать только нужное количество часов. Важно, чтобы организм действительно отдыхал во сне, и не было проблем с засыпанием», - заявили ученые.Ими были проанализированы данные более 172 тысяч человек возрастом (в среднем) 50 лет, за которыми специалисты наблюдали четыре года. За это время умерли более 8 тысяч испытуемых.Исследователи соотнесли продолжительность жизни с пятью факторами хорошего сна:сон продолжительностью 7-8 часов в сутки,трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю,сон без использования снотворных,преждевременное пробуждение не чаще двух раз в неделю,чувство отдыха после пробуждения.Чем больше из этих пяти факторов присутствует в жизни человека и чем выше «балл» по каждому из них, тем более качественным и полезным для здоровья считается сон.Специалисты подсчитали: среди тех, у кого наблюдались все пять факторов качественного сна, ожидаемая продолжительность жизни была в среднем на 4,7 года больше у мужчин и на 2,4 года больше у женщин (в сравнении с теми, у кого присутствовал только один фактор хорошего сна или вообще ни одного). В частности,«если сон по своему качеству соответствует всем пяти факторам, риск преждевременной смерти от любой причины снижается на 30 процентов, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 21 процент, от рака – на 19 процентов, от других болезней – на 40 процентов», - постулировали авторы проекта.По их словам, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему у мужчин, которые хорошо спят, ожидаемая продолжительность жизни заметно выше, чем у женщин, которые также хорошо спят. Кроме того, эксперты отметили, что вероятность долголетия значительно повышается, если человек формирует здоровые привычки сна с юного возраста.