Сегодня все большую популярность приобретают ночники. Этот симпатичный и, на первый взгляд, удобный аксессуар можно найти буквально везде и по доступной цене. Но так ли он полезен? В комментарии для «Слово и Дело» врач-сомнолог Елена Царева рассказала, как ночники влияют на качество сна.И, по словам специалиста, пользы от ночников может и вовсе не оказаться при неправильной их настройке. Дело в том, что даже не самое яркое свечение ламп может сказаться на выработке мелатонина, который производится организмом именно во время сна. Поэтому лучше ночник вовсе не использовать.Но если сильно хочется, то следует подойти к вопросу со всей ответственностью. Сомнолог отмечает, что важно обращать на яркость и спектр свечения прибора. Чем холоднее цвет, которым он освещает спальню, тем меньше мелатонина человеку достанется после отдыха. Поэтому от таких продуктов лучше отказаться, отдав предпочтение более теплой цветовой гамме.