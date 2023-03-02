Врач назвал причины избыточного веса

О том, как бороться с ожирением рассказал врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу.Эксперт отметил, что в России около 40 процентов населения страдают от избыточного веса, 20 процентов от ожирения, а 34 процента имеют нормальную массу тела.По словам врача-хирурга, ожирение возникает по двум причинам: недостаток физической активности и переедание. Нужно употреблять разнообразную пищу с высоким содержанием клетчатки.Врач подчеркнул, что избыточный вес значительно ухудшает качество жизни. Для похудения нужно нормализовать питание. Это должно быть дробное питание от 3 до 5 раз. В день человеку нужно около 2500 калорий, эту цифру нужно разделить на пять приемов пищи.Специалист также добавил, что 10 тысяч шагов в день помогают предотвратить многие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, остеоартрит.