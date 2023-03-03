Цистит после секса: почему он возникает и как его избежать

Профилактика может спасти от неприятных ощущений в будущем.Цистит — это воспаление слизистой оболочки стенки мочевого пузыря. Некоторые девушки сталкиваются с зудом возле уретры и болью во время похода в туалет после секса. Уролог, член Европейской ассоциации урологов Валентина Топорова рассказала, почему секс становится причиной цистита и как предотвратить заболевание.Почему после секса бывает циститПосткоитальный цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое возникает в течение суток после секса. Около 80% возбудителей — бактерии кишечной палочки. Иногда цистит провоцируют заболевания, передающиеся половым путём, или грибковая инфекция.Чаще всего с циститом после секса сталкиваются женщины с небольшим расстоянием между уретрой и входом во влагалище — около 16 мм. Во время секса уретра смещается ближе к влагалищу или даже в него. Поэтому вредным бактериям проще попасть в мочеиспускательный канал.Есть и другие факторы, которые повышают риск развития цистита после секса:новый партнёр либо множество сексуальных партнёров;использование спермицида — химического способа контрацепции;частые занятия пенетративным сексом;микротравмы стенки мочевого пузыря;ослабленный иммунитет;ослабленные защитные свойства органов малого таза.Какие симптомы у посткоитального циститаНа следующее утро после секса может возникнуть дискомфорт возле уретры, зуд в уретре и во влагалище, неприятные ощущения во время мочеиспускания. Позже появляется боль при походе в туалет, частое мочеиспускание, тяжесть внизу живота. Иногда в моче появляются капли крови. Это всё частые симптомы посткоитального цистита.Часто цистит появляется после новых сексуальных партнёров или если пара решила попробовать новый вид секса.Как избежать цистита после сексаНекоторые профилактические меры могут снизить риск возникновения воспаления:не пользуйтесь некачественными лубрикантами и презервативами — они увеличивают риск инфекции, так как раздражают слизистую;используйте гипоаллергенные смазки во время секса;не пользуйтесь спермицидами;принимайте душ до и после секса;откажитесь от щелочных средств гигиены и мыла с парфюмерными отдушками;не используйте ежедневные прокладки либо меняйте их раз в 2–3 часа, а также по возможности откажитесь от тампонов во время менструации;не носите синтетическое нижнее бельё;после секса сходите в туалет, чтобы избавиться от вредных бактерий, попавших в мочеиспускательный канал;пейте больше воды и по возможности откажитесь от алкоголя.К какому врачу идти, если возник цистит после сексаСначала лучше посетить уролога. Врач назначит анализы мочи, осмотрит вас, может сделать УЗИ мочевого пузыря, чтобы подтвердить диагноз. Также уролог направит к гинекологу, чтобы изучить микрофлору влагалища. Максимальную эффективность лечения даст посещение обоих врачей.Заниматься самолечением не стоит. Некоторые женщины слушают советы подруг или читают статьи в интернете. Это может усугубить ситуацию и привести к повторному воспалению. Грамотный врач подбирает индивидуальный план лечения исходя из анамнеза, анализов и сопутствующих болезней.Пациентки с посткоитальным циститом также нуждаются в психологической поддержке. Из-за хронического течения заболевания или длительного лечения у женщин могут развиться психосоматические расстройства.