Исследование показало, что осанка тела во время ходьбы и ее темп определенным образом связаны с характером человека.Каждый человек ходит по-своему: кто-то быстр в движении, кто-то, напротив, предпочитает неторопливую прогулку. Специалисты считают, что манера ходьбы отражает характер человека, и результаты научных изысканий подтверждают это. Исследователи из США изучили стили походки 15 000 человек и обнаружили: скорость или темп ходьбы ассоциируются с определенными чертами личности.Размеренный неторопливый шаг. Люди, которым свойственно ходить медленно, часто обладают спокойным характером, уверены в себе, спокойны, расслаблены. Однако существует риск того, что они могут быть слишком ленивыми, инертными – причем в разных сферах жизни. Ждать от них инициативы и оперативной помощи не стоит.Быстрая походка. Некоторые люди ходят так быстро, что другие могут только бежать за ними. По мнению исследователей, эти люди отличаются особой открытостью, общительностью, дружелюбием, обладают широким кругом социальных контактов. Нередко они обладают способностью быстро соображать и находить нужное решение. Возможно поэтому «быстроходки» иногда кажутся другим высокомерными. Привыкнув к своему ритму, они полагают, что остальные тоже должны быть «быстрыми», а когда этого не происходит, раздражаются и разочаровываются.Ходьба «туда-сюда» с переключением темпа. Вы не можете отнести себя ни к одному из двух типов ходьбы? Может быть, вы один из тех, кто непроизвольно меняет темп во время ходьбы, приспосабливаясь к ситуации. Эксперты полагают, что люди с такой особенностью походки, осторожны, внимательны и умеют быстро реагировать на новые ситуации. Впрочем, им же бывает свойственна излишняя впечатлительность и стремление все держать под контролем, нередко связанное с тревожностью, обсессивно-компульсивным расстройством.Осанка тела при походке.Вот как она отражает характер человека:Прямой корпус и развернутые плечи – знак решительности и силы воли.Скрещенные руки – человек скрытен, хочет держаться обособленно, на отдалении.Поникшая голова – указывает на то, что человек размышляет или грустит.