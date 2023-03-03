Инфекционист Поздняков рассказал, когда насморк может быть смертельным

Банальный насморк способен вызвать грозные осложнения, предупреждает инфекционист. Он объяснил, как понять, что насморк уже перерастает во что-то большее, и при каких симптомах срочно надо идти к врачу.

Шутку про то, что если лечить насморк, он будет длиться 7 дней, а если нет — неделю, знают многие. Но если относиться к этому вроде бы банальному симптому несерьезно, есть большой риск заработать проблемы со здоровьем. Как избежать осложнений при насморке? И когда пора обращаться к врачу?

Осложнения насморка

Осложнение «на уши» — отиты и евстахеиты.

Дакриоцистит — воспаление слезных ходов и слезного мешка.

Синуситы.
— Это одна из самых частых и опасных групп осложнений насморка — воспаление придаточных пазух носа, чаще гайморовых, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек — менингит, арахноидит. А это уже жизнеугрожающие ситуации. Если не начать пить антибиотики при синусите, может даже потребоваться операция.

Ларингит и фарингит.

Бронхит и пневмония.

Хронический насморк.

Как неправильно лечить насморк

Не пить антибиотики

Насморк может быть вирусным и бактериальным. Причины первого — вирусы, второго — стафилококки, стрептококки, пневмококки, синегнойная палочка.

— Если ОРЗ вызвано бактериями, важно своевременно назначить антибиотики, — говорит Андрей Поздняков. — Если опоздать, бактериальное ОРЗ может привести к попаданию бактерий в другие отделы дыхательных путей и усугублению процесса.

Пить антибиотики

Плохая идея и начинать глотать антибиотики при вирусном насморке.

— Это может привести к местной иммуносупрессии и развитию осложнений, — предупреждает инфекционист.

Заниматься самолечением

Возможны осложнения, если лечить насморк без назначений врача и прописывать себе лекарства самостоятельно.

— Длительный и бесконтрольный прием сосудосуживающих капель (ксилометазолин, оксиметазолин) может вызвать развитие «нафтизиновой зависимости» — состояния, когда человек не может обходиться без постоянного применения этих лекарств. Это состояние лечится отоларингологами, но достаточно трудно, — объясняет эксперт.

Когда пора бить тревогу

Развитие осложнения бактериального насморка наиболее вероятно на 4-7 день от начала заболевания. Его признаки — высокая температура, усиление интоксикации.

— Типичные признаки начинающегося синусита — это выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, — рассказывает Андрей Поздняков. — Нередко — боль при прикосновении к носу и лбу. Могут быть и другие симптомы.

Если из-за насморка развивается отит, то кроме температуры у человека появляется боль в ушах, заложенность, снижение слуха, если ларингит и бронхит — кашель.

Опасные симптомы при насморке

Длительное повышение температуры, либо возникшее «в середине болезни», а не в начале.

Болевые ощущения — уши, голова, например в районе придаточных пазух.

Частый кашель с ухудшением в процессе лечения.

Любое ухудшение состояния после 3-4 дней от начала болезни.

— Насморк чаще всего грозит осложнениями пациентам с тяжелыми патологиями, пожилым людям с хроническими заболеваниями, — поясняет инфекционист. — Наличие очагов хронической инфекции — это та бомба замедленного действия, которая часто осложняет течение ОРВИ.
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