4 признака опасных осложнений гриппа, которые важно вовремя распознать

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Среди возможных осложнений гриппа — пневмония, сепсис и смертельно опасные инфекции сердца.Грипп – это не просто вирусное заболевание, которое укладывает нас в постель на несколько дней и лишает возможности какое-то время нормально работать, общаться и вести привычный образ жизни. Грипп – смертельно опасная инфекция, от которой в нашей стране ежегодно умирают от 500 до 1000 человек. Если грипп не вылечен, как следует, если пациент его «переходит на ногах», не обращается вовремя за врачебной помощью или не следует рекомендациям врача, возможно развитие опасных осложнений.Самые распространенные (и смертельно опасные) из осложнений – пневмония, миокардит (воспаление сердца), сепсис и энцефалит. Важно знать опасные симптомы, которые говорят о том, что ваш грипп, возможно, перешел в смертельно опасное заболевание.Затруднённое дыханиеЭто не просто заложенный нос, с которым сталкиваются практически все пациенты с гриппом или ОРВИ: затрудненное дыхание или одышка в спокойном состоянии – это повод как можно скорее обратиться к врачу и сделать флюорографию. Этот симптом может предупреждать о развивающейся пневмонии, причем в зоне особенного риска люди, страдающие астмой или ХОБЛ.Боли в груди или животеДаже незначительные болевые ощущения в области живота или груди, которые вы испытываете во время или после гриппа – это повод как можно скорее обратиться к врачу. Если же до болезни вы сталкивались с сердечной недостаточностью, вам обязательно стоит проверить состояние сердца после того, как вы переболели гриппом. Если же вы чувствуете острую боль или жжение в области груди или живота – немедленно вызывайте врача, речь может идти о таких опасных инфекциях сердца как миокардит или перикардит.Внезапное головокружениеСильное головокружение, чувство дезориентации и ослабление когнитивных функций (например, вам сложно подобрать привычное слово или вы никак не можете сосредоточиться) – это тоже повод как можно скорее обратиться к врачу. В сочетании с повышенной температурой тела (38 и выше) это может предупреждать о развивающемся сепсисе.Сильная или постоянная рвотаИногда грипп сопровождается чувством тошноты и рвотой, но в норме эти симптомы не должны беспокоить вас дольше одного-двух дней. Если же рвота длится дольше или она сопровождается высокой температурой и кровью, срочно вызывайте врача. Это может быть смертельно опасно.