Как проходит реабилитация после инсульта
От того, как быстро будет диагностирован инсульт и как скоро начнется правильная реабилитация, зависит, на сколько человек сможет восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.
Реабилитация после инсульта должна начинаться как можно раньше. Как правило, последствия инсульта — гемипарезы. Чтобы восстановить работу нервных окончаний, используются различные технологии: тренировка силы, использование отрезов, использование технологий виртуальной реальности. Зачастую пациент не может вставать, и у него нарушается функция ходьбы. В таких случаях используются разного рода тренинги и робот-ассистированные методики.
Реабилитация должна проводиться мультидисциплинарной командой специалистов, причем происходить она может как дома, так и в условиях центра.
Выбор способа и места лечения основывается на степени активности пациента, на общем прогнозе. Важно отметить, что нет определенных сроков реабилитации – она должна продолжаться до тех пор, пока пациент не достигнет целей.
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